Кража века в новом трейлере «8 подруг Оушена» с Сандрой Буллок и Кейт Бланшетт (видео)

В сети появился второй трейлер криминальной комедии с самым крутым женским кастом.

Компания Warner Bros. выпустила новый трейлер фильма «8 подруг Оушена», который выйдет на экраны в июне 2018 года. Фильм будет представлять собой продолжение знаменитой трилогии о друзьях Оушена. Однако на этот раз в центре сюжета будет находиться не сам Дэнни, а его сестра – Дебби Оушен, роль которой исполнит Сандра Буллок.

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По сюжету, ограбление, которое планируют героини фильма, происходит во время ежегодного Бала Института костюма «Met Gala», поэтому девушки появляются на экране в нарядах от кутюр и бриллиантах. Фильм собрал в одном кадре таких известных дам, как: Рианна, Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер и Сара Полсон из «Американской истории ужасов».

Известно, что в картине также появятся западные звезды Адриана Лима, Ким Кардашьян, Анна Винтур, Кендалл и Кайли Дженнер.

Фильм «8 подруг Оушена» называют женской версией известного криминального триллера «Одиннадцать друзей Оушена».

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