Алена Шоптенко показала свой дом

Алена Шоптенко рассказала, когда ей удалось купить собственную квартиру.

Алена Шоптенко скоро станет мамой. И, судя по всему, жизнь ребенка Шоптенко начнется уже в личной квартире Алены и ее супруга. Хореограф даже поделилась со своими подписчиками информацией, когда и как купила личную квартиру.

Читайте также: СМИ: Кейт Хадсон выходит замуж

Как выяснилось, Алена Шоптенко собирала на личную квартиру с 19 лет. И на этом настаивали ее родители. А когда в 23 года Шоптенко ее купила, то 6 лет не могла въехать туда.

Когда в жизни Алены Шоптенко появился ее возлюбленный, а сейчас супруг, то он занялся вопросом того, чтоб они все же въехали в квартиру:

Родители мне с детства говорили, что стабильность в жизни определяет наличие своей собственной квартиры, на которую нужно обязательно заработать, потому что очень глупо тратить деньги на аренду жилья. Так я начала работать с 19 лет и постоянно откладывать на заветную квартиру, иногда отказывая себе в каких-то поездках или больших покупках. И вот в возрасте 23 лет, когда подвернулось выгодное предложение вложить деньги в квартиру на этапе строительства, я незамедлительно собрала все собранные средства и вложила их в «стабильность». Квартира построилась, а вот ремонт все никак не начинался. То я работала заграницей и не могла уделить этому время, то попросту было не до этого, а квартира все стояла без дела. Так прошло лет 6.

А потом появился @kzmr_mlvch, который выслушал эту же историю, поулыбался, пошёл и все сделал, не подпуская меня к процессу ремонта всеми возможными способами))

Через месяц мы наконец-то въедем в нашу крепость, где все так, как мы хотим, и я наконец-то смогу «гнездоваться». )

Люблю тебя очень, @kzmr_mlvch!

Алена Шоптенко фото instagram.com/alena_shoptenko

К слову, Алена Шоптенко редко делится подобными подробностями из жизни.

Напомним, что Настя Каменских подтвердила новость, что у нее есть парень. Настя Каменских избегает тем, которые касаются ее личной жизни.