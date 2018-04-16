Птица без цензуры: все круги торгового ада

Журналисты проекта «Тайный агент» показали все этапы выращивания, фальсификации и продажи курицы в Украине.

В серии новых расследований «тайные агенты» узнавали, безопасно ли употреблять куриное мясо и яйца.

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Журналистам удалось устроиться работать на птицефабрику и эко-ферму, где выращивают кур якобы без гормонов и антибиотиков.

Тайный Агент фото пресс служба Нового канала

Журналистка Кристина Пасечник раскрывает «лайфхаки» недобросовестных предпринимателей:

Производители часто пользуются «обманкой» в виде геля, который после попадания в мясо птицы через укол превращается в белок. Это не запрещено законом и не вредно для людей. Но это чистый обман – ведь при этом увеличивается вес курицы!

Подозрительные уколы и жестокие нетипичные методы забоя – далеко не все неприятные открытия «агентов».

Шоу Тайный Агент фото пресс служба Нового канала

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Отдельная проблема в этой теме – качество и реализация куриных яиц, без которых сложно представить наш рацион. Зрителям покажут, как «вычислять» свежие яйца, чтобы не взять просроченные. И как на производствах делают и сохраняют яичную смесь – меланж, который используется для приготовления тортов и печенья. Шоком для команды проекта Нового канала стали неожиданные «живые» находки в яйцах и на поверхности их скорлупы.

Тайный Агент шоу фото пресс служба Нового канала

Фото шоу Тайный агент пресс служба Нового канала

Еще одной локацией для расследования стал столичный рынок. В разгар жары мух здесь травят дихлофосом прямо на курином мясе, что опасно для здоровья и запрещено санитарными нормами. А при продаже товара используют изощренные «фокусы» для обвешивания…

Как работники рынков и супермаркетов «реставрируют» куриное мясо и продукты кулинарии? И как отличить натуральную курицу от напичканной гормонами? Все это – в новом выпуске проекта «Тайный агент» в эфире Нового канала уже 16 апреля в 21:00!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал от пост-шоу "Тайного Агента" об опасности, которую несет постельное белье в поездах. Подробнее по ссылке.