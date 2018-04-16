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Птица без цензуры: все круги торгового ада

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Журналисты проекта «Тайный агент» показали все этапы выращивания, фальсификации и продажи курицы в Украине.
Тайный Агент 2 сезон - где смотреть 9 выпуск
Тайный Агент 2 сезон - где смотреть 9 выпуск
Depositphotos.com

В серии новых расследований «тайные агенты» узнавали, безопасно ли употреблять куриное мясо и яйца.

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Журналистам удалось устроиться работать на птицефабрику и эко-ферму, где выращивают кур якобы без гормонов и антибиотиков.

Тайный Агент фото
Тайный Агент фото
пресс служба Нового канала

Журналистка Кристина Пасечник раскрывает «лайфхаки» недобросовестных предпринимателей:

Производители часто пользуются «обманкой» в виде геля, который после попадания в мясо птицы через укол превращается в белок. Это не запрещено законом и не вредно для людей. Но это чистый обман – ведь при этом увеличивается вес курицы!

Подозрительные уколы и жестокие нетипичные методы забоя – далеко не все неприятные открытия «агентов».

Шоу Тайный Агент фото
Шоу Тайный Агент фото
пресс служба Нового канала

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Отдельная проблема в этой теме – качество и реализация куриных яиц, без которых сложно представить наш рацион. Зрителям покажут, как «вычислять» свежие яйца, чтобы не взять просроченные. И как на производствах делают и сохраняют яичную смесь – меланж, который используется для приготовления тортов и печенья. Шоком для команды проекта Нового канала стали неожиданные «живые» находки в яйцах и на поверхности их скорлупы.

Тайный Агент шоу фото
Тайный Агент шоу фото
пресс служба Нового канала
Фото шоу Тайный агент
Фото шоу Тайный агент
пресс служба Нового канала

Еще одной локацией для расследования стал столичный рынок. В разгар жары мух здесь травят дихлофосом прямо на курином мясе, что опасно для здоровья и запрещено санитарными нормами. А при продаже товара используют изощренные «фокусы» для обвешивания…

Как работники рынков и супермаркетов «реставрируют» куриное мясо и продукты кулинарии? И как отличить натуральную курицу от напичканной гормонами? Все это – в новом выпуске проекта «Тайный агент» в эфире Нового канала уже 16 апреля в 21:00!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал от пост-шоу "Тайного Агента" об опасности, которую несет постельное белье в поездах. Подробнее по ссылке.

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Теги: Тайный Агент, новый сезон, птица, промышленность, продукты питания, тайны, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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