Слава Каминская снова сменила цвет волос
Слава Каминская продолжает экспериментировать с образом.
Певица Слава Каминская недавно удивила своих поклонников, сменив цвет волос – артистка стала блондинкой. После этого Слава вернулась к привычному окрашиванию, но на днях вновь похвасталась новым цветом волос.
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Слава Каминская опубликовала серию фото, на которых позирует с обновленным цветом волос – розовым. Новый образ певица объяснила желанием перемен:
ПЕлеМЕнь требуют наши сердца 💕
А всех подписчиков, которым не понравился новый образ Славы Каминской, певица назвала «чучундрами» и посоветовала угомониться.
Напомним, Настя Каменских опубликовала откровенное фото, которое раскритиковали поклонники. Смотрите снимок по ссылке.
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