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Слава Каминская снова сменила цвет волос

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Слава Каминская продолжает экспериментировать с образом.
Слава Каминская перекрасилась
Слава Каминская перекрасилась
instagram.com/slava_kaminska

Певица Слава Каминская недавно удивила своих поклонников, сменив цвет волос – артистка стала блондинкой. После этого Слава вернулась к привычному окрашиванию, но на днях вновь похвасталась новым цветом волос.

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Слава Каминская опубликовала серию фото, на которых позирует с обновленным цветом волос – розовым. Новый образ певица объяснила желанием перемен:

ПЕлеМЕнь требуют наши сердца 💕

А всех подписчиков, которым не понравился новый образ Славы Каминской, певица назвала «чучундрами» и посоветовала угомониться.

Напомним, Настя Каменских опубликовала откровенное фото, которое раскритиковали поклонники. Смотрите снимок по ссылке.

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Теги: слава каминская, слава каминская инстаграм, новый цвет волос, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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