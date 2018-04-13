Borisenko Brothers подготовили поклонникам сюрприз в пятницу 13-го

Borisenko Brothers​: «Уверен, что все предрассудки – это исключительно в головах у людей».

В пятницу 13-го, BRO – Borisenko Brothers совместно с DJ YAMPOLSKYпредставили новое звучание уже полюбившийся песни.

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В так называемый «день неприятностей» или «чертов день» Саша и Вова Борисенко подготовили для поклонников очередной музыкальный сюрприз. В сотрудничестве с DJ YAMPOLSKY ребята создали абсолютно новое звучание песни «Адреналин», которую представили широкому слушателю в начале 2018 года. В результате такого эксперимента получился очень яркий и зажигательный трек, который у многих ассоциируется с летом и теплом.

Вова Борисенко прокомментировал:

В пятницу 13-го мы решили поиграть с адреналином. Несмотря на все суеверия, выпускаем, новую работу! Уверен, что все предрассудки – это исключительно головах у людей.

Напомним, Братья Борисенко начали свою творческую деятельность в 2008 году, тогда дует стал участником шоу «Фабрика звезд-3» и занял 4-место. В 2016 году Братья создали яркий клубный проект Bro Borisenko Brothers: «Мы выросли из старых песен, как люди вырастают из старой одежды». Вместе с именем братья сменили и звучание своих песен, привнеся в них зажигательные ритмы и серьезные смыслы.

Borisenko Brothers фото пресс-служба канала ICTV

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Саша Борисенко рассказал о знакомстве и сотрудничестве с DJ YAMPOLSKY: «Мы с Андреем познакомились в офисе одного крупнейшего радиохолдинга. Он предложил посотрудничать. Мы попробовали, получилось очень даже! Потом он показал его предыдущие коллаборации. Как оказалось, я слышал много его работ, и ранее у меня возникало желание поработать с этим диджеем. Думаю, это судьба.» - поделился артист.

DJ YAMPOLSKY – dj, саундпродюсер, remiхмейкер. Известный сотрудничеством с Артемом Пивоваровым, Kishe, Светланой Тарабаровой, Лавикой и многими другими.

Послушать песню можно здесь:

Напомним также, что NIKITA LOMAKIN готовит сюрприз своим поклонникам. Подробнее по ссылке.