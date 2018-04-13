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Джамала после рождения ребенка сменила прическу

Комментариев: 1
Джамала недолго сидела в декрете и уже вернулась к съемкам.
Джамала сменила прическу
Джамала сменила прическу
instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала около двух недель назад родила своему мужу Бекиру Сулейманову сына – Эмира-Рахмана. Еще до родов артистка неоднократно сообщала, что не будет засиживаться в декрете.

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Так, Джамала уже вернулась к съемкам. Более того, вернуться в строй певица решила с новой прической. Фото, где Джамала позирует в обновленном образе, она опубликовала на своей странице в Instagram:

Джамала после родов фото
Джамала после родов фото
instagram.com/jamalajaaa

Отметим, Джамала во время беременности часто публиковала свои фото, а после родов продолжила делиться снимками – уже с малышом.

Напомним, Лилия Ребрик сообщила имя будущего ребенка, которое можно узнать по ссылке.

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Теги: Джамала, новая прическа звезды, новый имидж, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.04.2018, 11:11
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гость
а на жопе укладку сделала?
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