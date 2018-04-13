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Рожден Ануси поцеловался с участницей шоу «Холостяк»

Комментариев: 7
Появились интересные подробности 6 выпуска шоу «Холостяк».
Холостяк 8 Украина - первый поцелуй на проекте
Холостяк 8 Украина - первый поцелуй на проекте
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 13 апреля, выйдет 6 выпуск шоу «Холостяк». Стало известно, что будет в 6-м выпуске проекта «Холостяк». В 6 выпуске Рожден отправится с одной из участниц шоу в Египет.

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В новом выпуске «Холостяка» Рожден Ануси проявит интерес к одной из девушек и даже будет первый поцелуй. Также обещают много других сюрпризов и неожиданностей.

Рожден устроит участницам настоящую сказку – Рождество летом, с подарками и снегом.

 

Рожден Ануси фото
Рожден Ануси фото
instagram.com/rozhdenanusi

 

Напомним, что Настя Каменских подтвердила новость, что у нее есть парень. Настя Каменских избегает тем, которые касаются ее личной жизни. 

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Теги: Рожден Ануси, Холостяк 8 сезон, первый поцелуй, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  13.04.2018, 12:41
Оценка:  +1
гость
Ещё один номер не вошёл в эфир. Все участницы высрались на дорожке друг за дружкой, Анус разбежался и на пузе проехавшись собрал кучки.
гость  (аноним)  13.04.2018, 12:35
Оценка:  0
гость
Он лизал анус когда ему срали на лицо. Другой отлизывал во время мочеиспускания.
петенька  (аноним)  13.04.2018, 12:32
Оценка:  0
петенька
Я тоже хочу быть там рождён, где и этот укроп!
гость  (аноним)  13.04.2018, 12:26
Оценка:  0
гость
Вот это да , новость мирового значения. Поцеловал в анус ? И выебaл в рот.
гость  (аноним)  13.04.2018, 12:16
Оценка:  0
гость
Рожденный в анусе
гость  (аноним)  13.04.2018, 12:11
Оценка:  0
гость
да ладно заливать 100% отлизал
utekai    13.04.2018, 11:39
Оценка:  0
utekai
Рожден Анусом?
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