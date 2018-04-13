Рожден Ануси поцеловался с участницей шоу «Холостяк»
Появились интересные подробности 6 выпуска шоу «Холостяк».
Сегодня, 13 апреля, выйдет 6 выпуск шоу «Холостяк». Стало известно, что будет в 6-м выпуске проекта «Холостяк». В 6 выпуске Рожден отправится с одной из участниц шоу в Египет.
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В новом выпуске «Холостяка» Рожден Ануси проявит интерес к одной из девушек и даже будет первый поцелуй. Также обещают много других сюрпризов и неожиданностей.
Рожден устроит участницам настоящую сказку – Рождество летом, с подарками и снегом.
Напомним, что Настя Каменских подтвердила новость, что у нее есть парень. Настя Каменских избегает тем, которые касаются ее личной жизни.
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