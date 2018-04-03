Лилия Ребрик поделилась, как назовет будущего ребенка

Лилия Ребрик в скором времени станет мамой второй раз.

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Украинская телеведущая Лилия Ребрик сейчас находиться на последних сроках беременности. Не так давно звезда рассекретила пол будущего ребенка - Лилия Ребрик ждет девочку. А на днях телеведущая также поделилась информацией о том, как назовут будущего ребенка:

Это решение мы принимали всей семьей – я, Андрей и Дианка. Дочка очень ждет появления на свет малышки, она понимает, что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Полина. Нам оно очень понравилось, и мы с радостью поддержали ее идею. Так что будет Дикая Полина Андреевна.

Также Лилия Ребрик рассказала поклонникам, как чувствует себя на последних сроках беременности :

Ощущения прекрасные. Беременность – это самый удивительный период в жизни женщины и ее семьи. Мы с мужем (хореограф Андрей Дикий, – прим. ред.) говорим: "Мы беременны". Мне кажется, не только я нахожусь в этом прекрасном положении, но и он тоже. Казалось бы, я уже второй раз нахожусь в интересном положении, но для меня сейчас все происходит как в первый раз.

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