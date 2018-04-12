Milky Chance возвращаются в Украину

Группа возвращается в Киев спустя два года, чтобы представить фанатам альбом 2017 года "Blossom". Концерт состоится 7 июня в клубе Atlas.

Клеменс Ребайн и Филипп Дауш познакомились, когда начали играть в школьной джаз-группе Flown Tones. Ребайн - бас-гитарист, а Дауш - гитарист. Барабанщику, имя которого история умалчивает, быстро наскучило, и он покинул коллектив. Группа распалась, но отношения между Клеменсом и Филиппом остались.

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Вместе они стали делать музыку проще - инди-поп, в котором отлично сочетались фолк и регги. В 2013 году они стали заливать треки на разные платформы с завидным постоянством. И один выстрелил. Да так, что попал во все мировые чарты.

Изначально парни надеялись на какие угодно песни, но только не на "Stolen Dance", видео на которую можно посмотреть здесь:

В итоге простая, веселая песня с романтическим уклоном собрала более 300 миллионов просмотров на YouTube, стала глобальным хитом и помогла дебютному альбому " Sadnecessary" попасть в чарт Billboard. В первый альбом вошли успешные синглы группы “Down By The River” и "Flashed Junk Mind".

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Работа над вторым альбомом "Blossom" заняла четыре года. По словам участников группы, такой большой срок был связан с плотной загруженностью: коллектив хотели видеть везде, даже спустя два года после выхода "Sadnecessary".

Клип на песню "Blossom" можно посмотреть здесь:

Отмечая, что "Blossom" получился более электронным благодаря тому, что сыгран на настоящих инструментах, а не составлен из сэмплов, Ребайн рассказывает:

Мы вовремя остановились, передохнули и сели писать песни в квартире у Дауша. Это нас перезапустило - новая музыка и полная изоляция.

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Как и "Sadnecessary", "Blossom" пропитан атмосферой доброты и домашнего уюта. Возможно, все дело в том, что Клеменс и Филипп до сих пор живут в небольшом городке Касселе в Германии и не собираются переезжать:

После тура в поддержку "Sadnecessary", мы вернулись к семьям и почувствовали, что начали восстанавливаться морально. Дом - то место, где ты себя чувствуешь стабильно и в безопасности.

Лучше концерта для начала лета и придумать нельзя, поэтому ждем всех 7 июня в клубе Atlas.

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