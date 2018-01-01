Маша Ефросинина выпустила коллекцию обуви

Маша Ефросинина совместно с украинским брендом MARSALA выпустила коллекцию туфель.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила попробовать себя в новом амплуа: звезда совместно с украинским брендом MARSALA выпустила коллекцию женских туфель. Телеведущая Маша Ефросинина объединилась с обувным брендом для одной общей цели: сбор средств на спасение детей.

Маша Ефросинина рассказывает:

Вместе с Машей Маслий, создателем бренда MARSALA, мы разработали уникальную модель туфельки. А уникальность ее состоит в том, что это невероятного удобства лодочка, выполненная в пяти моих самых любимых цветах: черном, красном, изумрудном, фиолетовом и цвета лаванды. Эксклюзивность заключается в том, что к ней идут два сменных ремешка. Один ремешок на щиколотку в цвете самой туфли, а второй – из камней. Эти оба ремешка можно изъять и у вас получится просто красивая лодочка. Покупая одну пару, вы получаете три в одном. В этом и есть задумка.

Маша Ефросинина фото Антон Кулаковский

Фото Маши Ефросининой Антон Кулаковский

Маша Ефросинина и бренд MARSALA фото Антон Кулаковский

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По задумке Маши Ефросининой с брендом MARSALA, покупая пару туфель “Masha Efrosinina for Marsala“ их обладательницы получают сразу несколько вариантов обуви: на каждый день, вечерний вариант, да и вообще на все случаи жизни. И, как признается телеведущая, новая модель настолько удобна, что в ней можно уверенно рассекать даже на велосипеде.

Маша Ефросинина делится:

Я долго и пристально следила за тем, чтобы лодочка была удобной. Я, как никто другой, много знаю про удобство обуви. Я человек, который постоянно ведет концерты и большие мероприятия, иногда приходится стоять на каблуках по пять по шесть часов. И в этот момент единственное, о чем ты молишься, чтобы у тебя были удобные туфли.

Коллекция обуви от бренда MARSALA фото Антон Кулаковский

Обувь от бренда MARSALA фото Антон Кулаковский

Маша Ефросинина в обуви от бренда MARSALA фото Антон Кулаковский

К слову, это уже третья благотворительная коллаборация Маши Ефросининой с украинскими брендами. Еще в 2016 году Маша совместно со стилистом и создателем бренда Cover №1 Татьяной Немченко выпустили серию женских беретов. А в следующем году Маша совместно с ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry презентовала коллекцию украшений на шею “Charity Chain“.

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