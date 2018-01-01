Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Маша Ефросинина выпустила коллекцию обуви

Комментариев: 0
Маша Ефросинина совместно с украинским брендом MARSALA выпустила коллекцию туфель.
Маша Ефросинина - коллекция обуви
Маша Ефросинина - коллекция обуви
Антон Кулаковский

Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила попробовать себя в новом амплуа: звезда совместно с украинским брендом MARSALA выпустила коллекцию женских туфель. Телеведущая Маша Ефросинина объединилась с обувным брендом для одной общей цели: сбор средств на спасение детей.

Маша Ефросинина рассказывает:

Вместе с Машей Маслий, создателем бренда MARSALA, мы разработали уникальную модель туфельки. А уникальность ее состоит в том, что это невероятного удобства лодочка, выполненная в пяти моих самых любимых цветах: черном, красном, изумрудном, фиолетовом и цвета лаванды. Эксклюзивность заключается в том, что к ней идут два сменных ремешка. Один ремешок на щиколотку в цвете самой туфли, а второй – из камней. Эти оба ремешка можно изъять и у вас получится просто красивая лодочка. Покупая одну пару, вы получаете три в одном. В этом и есть задумка.

 

Маша Ефросинина фото
Маша Ефросинина фото
Антон Кулаковский
Фото Маши Ефросининой
Фото Маши Ефросининой
Антон Кулаковский
Маша Ефросинина и бренд MARSALA фото
Маша Ефросинина и бренд MARSALA фото
Антон Кулаковский

 

Читайте также: Премьера: Мария Яремчук & DSIDE BAND презентовали песню «Дай любов»

По задумке Маши Ефросининой с брендом MARSALA, покупая пару туфель “Masha Efrosinina for Marsala“ их обладательницы получают сразу несколько вариантов обуви: на каждый день, вечерний вариант, да и вообще на все случаи жизни. И, как признается телеведущая, новая модель настолько удобна, что в ней можно уверенно рассекать даже на велосипеде.

Маша Ефросинина делится:

Я долго и пристально следила за тем, чтобы лодочка была удобной. Я, как никто другой, много знаю про удобство обуви. Я человек, который постоянно ведет концерты и большие мероприятия, иногда приходится стоять на каблуках по пять по шесть часов. И в этот момент единственное, о чем ты молишься, чтобы у тебя были удобные туфли.

 

Коллекция обуви от бренда MARSALA фото
Коллекция обуви от бренда MARSALA фото
Антон Кулаковский
Обувь от бренда MARSALA фото
Обувь от бренда MARSALA фото
Антон Кулаковский
Маша Ефросинина в обуви от бренда MARSALA фото
Маша Ефросинина в обуви от бренда MARSALA фото
Антон Кулаковский

 

К слову, это уже третья благотворительная коллаборация Маши Ефросининой с украинскими брендами. Еще в 2016 году Маша совместно со стилистом и создателем бренда Cover №1 Татьяной Немченко выпустили серию женских беретов. А в следующем году Маша совместно с ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry презентовала коллекцию украшений на шею “Charity Chain“.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о секретной диете, по которой худеет Тина Кароль. Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: Маша Ефросинина, коллекция обуви, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь