Настя Каменских подтвердила новость, что у нее есть парень

Настя Каменских избегает тем, которые касаются ее личной жизни.

Настя Каменских призналась, что у неё есть парень instagram.com/kamenskux​

Уже неоднократно Настя Каменских попадала в центр внимания из-за разговоров о ее личной жизни. То появляется новость о ее беременности, то о новом романе или романе с Потапом.

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А Настя Каменских предпочитает такие новость не комментировать. Только недавно Настя Каменских официально подтвердила новость о том, что у нее есть парень.

Настя Каменских фото instagram.com/kamenskux​

В одном из интервью Настя Каменских рассказала, что встречается с мужчиной. Его имени не называет. Говорит, что счастье любит тишину:

Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину.

Недавно Каменских даже заговорила о желании родить ребенка. Но и с этим она не спешит.

Напомним, что экс-солистка ВИА Гры Миша Романова беременна. Теперь ясно, почему Миша ушла из группы. Подробности читай по ссылке.