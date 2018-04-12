Настя Каменских подтвердила новость, что у нее есть парень
Уже неоднократно Настя Каменских попадала в центр внимания из-за разговоров о ее личной жизни. То появляется новость о ее беременности, то о новом романе или романе с Потапом.
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А Настя Каменских предпочитает такие новость не комментировать. Только недавно Настя Каменских официально подтвердила новость о том, что у нее есть парень.
В одном из интервью Настя Каменских рассказала, что встречается с мужчиной. Его имени не называет. Говорит, что счастье любит тишину:
Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину.
Недавно Каменских даже заговорила о желании родить ребенка. Но и с этим она не спешит.
Напомним, что экс-солистка ВИА Гры Миша Романова беременна. Теперь ясно, почему Миша ушла из группы. Подробности читай по ссылке.
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