Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских подтвердила новость, что у нее есть парень

Комментариев: 7
Настя Каменских избегает тем, которые касаются ее личной жизни.
Настя Каменских призналась, что у неё есть парень
Настя Каменских призналась, что у неё есть парень
instagram.com/kamenskux​

Уже неоднократно Настя Каменских попадала в центр внимания из-за разговоров о ее личной жизни. То появляется новость о ее беременности, то о новом романе или романе с Потапом.

Читайте также: Александр Скичко показал 94-летнюю бабушку

А Настя Каменских предпочитает такие новость не комментировать. Только недавно Настя Каменских официально подтвердила новость о том, что у нее есть парень.

 

Настя Каменских фото
Настя Каменских фото
instagram.com/kamenskux​

 

В одном из интервью Настя Каменских рассказала, что встречается с мужчиной. Его имени не называет. Говорит, что счастье любит тишину:

Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину.

Недавно Каменских даже заговорила о желании родить ребенка. Но и с этим она не спешит.

Напомним, что экс-солистка ВИА Гры Миша Романова беременна. Теперь ясно, почему Миша ушла из группы. Подробности читай по ссылке.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, настя каменских nk, личная жизнь зввезд, возлюбленный, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
петенька  (аноним)  12.04.2018, 12:42
Оценка:  0
петенька
Пацаны,а можно с вами?!
бе ме  (аноним)  12.04.2018, 12:41
Оценка:  0
бе ме
А ты что ,близкий друг парня Каменских?)) Я тебе сделаю золотой дождь)))
pусский  (аноним)  12.04.2018, 12:33
Оценка:  0
pусский
Бе ме, а мне полижешь дырку? За это я дам тебе бесплатно отсосать!
бе ме  (аноним)  12.04.2018, 12:31
Оценка:  0
бе ме
Я с ней полежу и полижу ей ))
pусский  (аноним)  12.04.2018, 12:22
Оценка:  0
pусский
Он педик!
wnt    12.04.2018, 11:43
Оценка:  0
wnt
А кому вообще интересно, что у неё появился ёб**рь? Прямо новость дня..
гость  (аноним)  12.04.2018, 11:43
Оценка:  0
гость
тут два варианта или старый плешивый патапка со своим вялым гусём или самотык
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь