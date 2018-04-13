Холостяк 8 сезон Украина: смотреть 6 выпуск онлайн

6 выпуск 8 сезона шоу Холостяк смотреть онлайн можно будет совсем скоро.

Продолжается новое телешоу Холостяк 2018 в Украине.

13 апреля, в пятницу, на телеканале СТБ и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск Холостяк 8 сезон.

Главный герой украинского проекта - музыкант Рожден Ануси. 28-летний одессит стал известен после участия в одном из отечественных талант шоу. Хит Ануси “Знаешь” не одну неделю лидировала в iTunes.

Читайте также: Впервые за историю шоу: Холостяк Рожден Ануси отменил церемонию роз

В предыдущем выпуске Рожден пригласил двух участниц на свидание. Мария и Настя попали на концерт холостяка, где масса фанаток. Тем самым он решил проверить, как девушки будут себя вести в экстремальных ситуациях. Неожиданно в шоу появляется экс-участница одного из предыдущих шоу - Анетти Жернова. Но в итоге Рожден покидает всех ради поклонницы, которую впоследствии приглашает стать участницей шоу. В этом выпуске Рожден таки сходил на свидание с искусительницей Анетти.

Очередной выпуск Холостяк 8 сезон смотреть онлайн можно совсем скоро.

Смотрите тут шоу Холостяк 8 сезон 5 выпуск онлайн.

Смотрите 6 выпуск онлайн здесь совсем скоро.