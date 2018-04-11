Беременная Светлана Лобода показала оголенный живот

Светлана Лобода опубликовала фото, где демонстрирует круглый животик.

Не так давно официально стало известно, что Светлана Лобода беременна во второй раз. В ожидании ребенка певица отправилась в США, где и должны пройти роды. Пол и имя отца ребенка ни сама артистка, ни ее официальные представители не сообщают.

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А на днях беременная Светлана Лобода снялась в фотосессии для глянца, где продемонстрировала свои новые формы. Снимками певица поделилась на своей странице в Instagram:

Отметим, Светлана Лобода уже воспитывает 7-летнюю дочь Еву от предыдущего брака.

Напомним, стало известно, что Миша Романова беременна. Это и стало причиной ее ухода из ВИА Гры. Подробнее читайте здесь.