Беременная Светлана Лобода показала оголенный живот
Не так давно официально стало известно, что Светлана Лобода беременна во второй раз. В ожидании ребенка певица отправилась в США, где и должны пройти роды. Пол и имя отца ребенка ни сама артистка, ни ее официальные представители не сообщают.
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А на днях беременная Светлана Лобода снялась в фотосессии для глянца, где продемонстрировала свои новые формы. Снимками певица поделилась на своей странице в Instagram:
Ты создаешь впечатление очень уверенной в себе женщины. Всегда была такой? 👇 -На самом деле я весы и очень двойствена по природе. Сколько во мне уверенности — столько же и неуверенности. Во мне легко уживаются единство и борьба противоположностей: когда ты постоянно пытаешься доказать себе, что ты сможешь, и в то же время порой настолько уверен в собственных силах, что это кажется чрезмерным (улыбается). Мне кажется нормальным испытывать и переодевать неуверенность, становиться сильнее. По сути, единственный, с кем ты постоянно борешься – ты сам. Вот с собой прошлой я и должна соревноваться и становиться лучше. @cosmopolitan_russia
Отметим, Светлана Лобода уже воспитывает 7-летнюю дочь Еву от предыдущего брака.
Напомним, стало известно, что Миша Романова беременна. Это и стало причиной ее ухода из ВИА Гры. Подробнее читайте здесь.
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