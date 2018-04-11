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Беременная Светлана Лобода показала оголенный живот

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Светлана Лобода опубликовала фото, где демонстрирует круглый животик.
Беременная Лобода показала живот
Беременная Лобода показала живот
instagram.com/lobodaofficial/

Не так давно официально стало известно, что Светлана Лобода беременна во второй раз. В ожидании ребенка певица отправилась в США, где и должны пройти роды. Пол и имя отца ребенка ни сама артистка, ни ее официальные представители не сообщают.

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А на днях беременная Светлана Лобода снялась в фотосессии для глянца, где продемонстрировала свои новые формы. Снимками певица поделилась на своей странице в Instagram:

 

Ты создаешь впечатление очень уверенной в себе женщины. Всегда была такой? 👇 -На самом деле я весы и очень двойствена по природе. Сколько во мне уверенности — столько же и неуверенности. Во мне легко уживаются единство и борьба противоположностей: когда ты постоянно пытаешься доказать себе, что ты сможешь, и в то же время порой настолько уверен в собственных силах, что это кажется чрезмерным (улыбается). Мне кажется нормальным испытывать и переодевать неуверенность, становиться сильнее. По сути, единственный, с кем ты постоянно борешься – ты сам. Вот с собой прошлой я и должна соревноваться и становиться лучше. @cosmopolitan_russia

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Отметим, Светлана Лобода уже воспитывает 7-летнюю дочь Еву от предыдущего брака.

Напомним, стало известно, что Миша Романова беременна. Это и стало причиной ее ухода из ВИА Гры. Подробнее читайте здесь.

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Теги: Светлана Лобода, LOBODA, беременность, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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