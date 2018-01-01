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Серена Уильямс обескуражила поклонников новым фото с 7-месячной дочерью

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Теннисистка Серена Уильямс часто делится снимками своей маленькой дочери.
Серена Уильямс показала фото с дочерью
Серена Уильямс показала фото с дочерью
instagram.com/serenawilliams​

В сентябре 2017-го Серена Уильямс стала мамой. Теннисистка родила своему возлюбленному, а ныне – супругу Алексису Оганяну дочь Олимпию. Знаменитость не скрывает ребенка и часто публикует фото с малышкой, но последний снимок не все поклонники оценили положительно.

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Так, Серена Уильямс на своей странице в Instagram поделилась фото с 7-месячной дочерью Олимпией. Казалось бы, ничего необычного, но некоторые подписчики обратили внимание, что звездная мама позирует с широко расставленными ногами, а маленькая дочь как бы прикрывает ее интимную зону:

Серена Уильямс с дочерью фото
Серена Уильямс с дочерью фото
instagram.com/serenawilliams​

Отметим, многие поклонники положительно оценили новое фото Серены Уильямс с дочерью. А что скажете вы?

Напомним, Светлана Лобода снялась в фотосессии, где оголила круглый животик. Снимки смотрите по ссылке.

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Теги: Серена Уильямс, тенисистка, дочь, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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