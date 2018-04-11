«Картка»: український гурт NRavitsa Planet презентує кумедну пісню про гроші

Як казав Франко: «Шановні нащадки, мене не розміщуйте, будь ласка, нижче двадцятки».

Український гурт NRavitsa Planet презентує сингл «Картка». У пісні згадано усіх діячів, які зображені на купюрах різних номіналів української валюти: Іван Франко, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка та інші.

Іван Марунич, фронтмен NRavitsa Planet:

Ідея написати трек на тему українських грошей та електронних карток з’явилася вперше рік тому, коли під час прямого ефіру програми «Моя Музика» на телеканалі М2 велась дискусія між ведучим Сашком Положинським, Фаготом з ТНМК та іншими експертами. Програма на тему піратства плавно перетекла у обговорення, чи можна у сучасному світі вижити без банківської карти? А пізніше, під час вечірки з друзями, коли треба було скидатися на приватівську картку, ми вже допрацювали цю ідею, і врешті у нас вийшла пісня.

NRavitsa Planet фото пресс-служба

Читайте также: Премьера клипа Pianoбой: Дмитрий Шуров презентовал «Все що тебе не вбиває»

Відео на пісню «Картка» знято у спеціальній кімнаті, де на стіні висить портрет Олега Винника та римейк афіші Detach. А також стоїть монітор iMac з операційною системою Windows, де «winamp» показує уривок ефіру програми «Моя Музика», коли народжувалася ідея треку. Відео продовжує нарізка з концертного та закулісного життя NRavitsa Planet. За три роки існування гурт встиг відіграти на великих фестивалях (зокрема, Atlas Weekend), взяти участь у зйомках сезону шоу «Мамахохотала», а також в компанії Павла Зіброва та Монатіка потрапити до саундтреку фільму «Інфоголік» у 2017 році, де музиканти зіграли камео.

«Картка» – це перший сингл з нового альбому команди, який має вийти наприкінці 2018 року. Гурт планує щомісяця публікувати нові сингли, аби врешті восени показати повнометражну платівку.

Подивитись відео можна вже зараз: