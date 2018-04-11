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Экс-солистка ВИА Гры Миша Романова беременна

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Певица Миша Романова покинула группу ВИА Гра из-за беременности.
Миша Романова беременна
Миша Романова беременна
instagram.com/misharomanova/

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Не так давно певица Миша Романова покинула группу ВИА Гра. Ранее сообщалось, что звезда покинула группу в пользу личных отношений. Но на днях появилась официальная информация о том, что Миша Романова беременная первенцем.

Продюсерский центр прокомментировал:

В конце марта стало известно об уходе из группы Миши Романовой. Девушка покинула коллектив по причине ухода в декрет.

 

Миша Романова фото
Миша Романова фото
instagram.com/misharomanova/

 

На данный момент пока не известно, кто является отцом будущего ребенка Миши Романовой.

Стоит отметить, что Миша Романова была участницей группы ВИА Гра пять лет.

Напомним, не так давно мы писали, кто же занял место солистки Мишы Романовой в группе ВИА Гра. Подробности вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

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Теги: Миша Романова, ВИА Гра, беременность, уход из группы, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.04.2018, 16:25
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