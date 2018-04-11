Мастер шеф 7 сезон: возращение звезд
Седьмой сезон «МастерШеф» на телеканале СТБ стал по-настоящему звездным. Троцкий, Пава, Миха, тетя Валя, Баронесса Карина, Белорус, Соломия – столько звезд не рождалось ни в одном сезоне. Даже судья шоу Татьяна Литвинова окрестила эту двадцатку как самую яркую.
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А в сегодняшнем выпуске «МастерШеф» любимчики зрителей снова вернутся на проект. Подростки будут угощать 20-ку седьмого сезона своими кулинарными изысками.
Валентина Денежко делится впечатлениями:
Мы очень скучали по этой кухне. Я так хотела увидеть и сезон, и всю команду. А когда я всех увидела, мне стало так радостно, как будто это мои родные люди!
Владимир Троцкий шутит:
Мне лично обидно, потому что сегодня на этом конкурсе меня не пустят в кладовую.
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Зато подросткам предстоит пройти сложный конкурс. Ведь от каждой команды ждут изысканное меню, в которое будут входить 2 позиции закусок, 3 основных блюда и 2 десерта.
Кто из команд справится на тройку, а кто поразит седьмой сезон своими блюдами, увидим в 20:00 на канале СТБ.
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