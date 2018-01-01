Премьера клипа Pianoбой: Дмитрий Шуров презентовал «Все що тебе не вбиває»

Дмитрий Шуров о песне:

В самом начале проекта Pianoбой в мои песни поверили всего три человека. Всех троих звали Андрей: Хлывнюк, Кузьменко, Шабанов. Их и моей веры хватило, чтоб я до сих пор продолжал заниматься музыкой.

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В эту песню я вложил сильные эмоции, связанные с многолетним поиском себя в мире. Как и остальные простые люди, я постоянно прохожу через неприятие окружающими меня и моей музыки, через подставы коллег и неверие друзей, через разочарование в себе и агрессию хейтеров.

Этим треком я хотел бы поддержать всех, кто ощущает себя странным и не таким, как все. Не бойтесь показаться лузером, не бойтесь совершать ошибки, не бойтесь быть собой, даже если вы не похожи на большинство. Те, кто нас любит, делают нас сильнее, а те, кто ненавидит – делают нас неостановивыми. Каждый человек в мире уникален. А все, что тебя не убивает, пусть тебя не пугает.