Премьера клипа Pianoбой: Дмитрий Шуров презентовал «Все що тебе не вбиває»
Дмитрий Шуров о песне:
В самом начале проекта Pianoбой в мои песни поверили всего три человека. Всех троих звали Андрей: Хлывнюк, Кузьменко, Шабанов. Их и моей веры хватило, чтоб я до сих пор продолжал заниматься музыкой.
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В эту песню я вложил сильные эмоции, связанные с многолетним поиском себя в мире. Как и остальные простые люди, я постоянно прохожу через неприятие окружающими меня и моей музыки, через подставы коллег и неверие друзей, через разочарование в себе и агрессию хейтеров.
Этим треком я хотел бы поддержать всех, кто ощущает себя странным и не таким, как все. Не бойтесь показаться лузером, не бойтесь совершать ошибки, не бойтесь быть собой, даже если вы не похожи на большинство. Те, кто нас любит, делают нас сильнее, а те, кто ненавидит – делают нас неостановивыми. Каждый человек в мире уникален. А все, что тебя не убивает, пусть тебя не пугает.
О клипе:
Школа – метафора общества, в котором так сложно остаться самим собой. Главный герой выстаивает против большинства, переживает безразличие близких, предательство друзей, ради того, чтобы обрести веру в себя и выйти на следующий уровень.
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Хлюпики, над которыми все смеялись, станут Стивами Джобсами и Марками Цукербергами, некрасивые и затюканные классом девчонки станут супермоделями, вечно отстающие лунатики - гениальными изобретателями, дети с ограниченными возможностями – новыми Стивенами Хокингами. Давайте же дадим им эту возможность!
Отдельно хочется отметить высочайший класс игры детей – как главных героев, так и второстепенных. А также поблагодарить их родителей, которые провели на съёмочной площадке то мартовское воскресенье, с утра до ночи. Меня очень впечатлили исполнители главных ролей - Антон и Полина, я думаю у каждого из них может быть яркое будущее в кино.
Идея принадлежит режиссеру и оператору Гео Леросу – куратору арт-проектов, известному как «отец» киевских муралов. Он не побоялся насытить это короткометражное кино жесткими метафорами и символами. Однако никто и ничто при съемке не пострадало, а все совпадения событий или характеров – случайны.
Гео Лерос о клипе:
Человек, относительно которого применяется насилие, с большим трудом сможет обрести душевное спокойствие. Там, где начинается насилие, заканчивается мораль. Мне искренне жаль, что некоторым детям приходится испытывать на себе этот социальный прессинг, но я знаю одно – все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее!
Смотрите кадры со съемок видеоклипа здесь:
Посмотреть клип можно уже сейчас:
Напомним также, что ранее мы публиковали материал о новом клипе группы AVIATOR, который был снят в Лос-Анджелесе. Подробнее по ссылке.
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