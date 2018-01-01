В Сети появился новый трейлер «Соло. Звездные Войны. История»

Узнайте, когда старт проката в Украине фантастического экшна «Соло. Звездные Войны. История».

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В Сети набирает популярность трейлер «Соло. Звездные Войны. История», где рассказывается история самого известного контрабандиста во Вселенной Звездных Войн. Кем был Хан Соло на самом деле, и почему перешел на сторону повстанцев в борьбе против мощной Галактической Империи?

Радостная новость для поклонников – старт проката в Украине совсем скоро – 24 мая 2018 года.

Смотрите трейлер «Соло. Звездные Войны. История»:

Режиссером фантастического экшна выступил Рон Ховард, известный по таким картинам, как: "Инферно", "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "В сердце моря". В главных ролях: Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Пол Беттани и Олден Ейренрайк.

Напомним, недавно мы писали, что в апреле ожидается напряженная геомагнитная обстановка. Когда будут магнитные бури – узнайте по ссылке.