Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Сети появился новый трейлер «Соло. Звездные Войны. История»

Комментариев: 0
Узнайте, когда старт проката в Украине фантастического экшна «Соло. Звездные Войны. История».
Новый трейлер Соло Звездные Войны История
Новый трейлер Соло Звездные Войны История
пресс-служба

Читайте также: Евровидение-2018: MELOVIN готовится снимать визитку для конкурса в Португалии

В Сети набирает популярность трейлер «Соло. Звездные Войны. История», где рассказывается история самого известного контрабандиста во Вселенной Звездных Войн. Кем был Хан Соло на самом деле, и почему перешел на сторону повстанцев в борьбе против мощной Галактической Империи?

Радостная новость для поклонников – старт проката в Украине совсем скоро – 24 мая 2018 года.

Смотрите трейлер «Соло. Звездные Войны. История»:

Режиссером фантастического экшна выступил Рон Ховард, известный по таким картинам, как: "Инферно", "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "В сердце моря". В главных ролях: Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Пол Беттани и Олден Ейренрайк.

Напомним, недавно мы писали, что в апреле ожидается напряженная геомагнитная обстановка. Когда будут магнитные бури – узнайте по ссылке.

Поделись:
Теги: Звездные войны, новый трейлер, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь