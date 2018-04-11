Анетта Жернова о шоу «Холостяк»: «Я что, по-вашему, дура на проект за любовью идти?»

Анетта Жернова удивила всех своим неодиозным заявлением относительно участия в шоу «Холостяк».

Анетта Жернова, новая участница "Холостяка", удивила всех своим появлением на шоу. Как отметил, Григорий Решетник, Анетта Жернова уже принимала участие в этом проекте ранее. И ее считают одной из самых скандальных участниц проекта.

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Среди участниц шоу «Холостяк» Анетта Жернова вызвала негативную реакцию. Одной из причин такого отношения стало знакомство Анетти с Рожденом вне проекта. Им даже приписывали роман.

Анетта Жернова фото instagram.com/anettizhernova

Дабы избежать разного рода слухов Анетта Жернова выступила з заявлением. Она удивила словами о том, что никакой любви она на проекте не ищет. Хотя именно такая цель проекта:

Я что, по-вашему, дура на проект за любовью идти? Это все равно что в бар приходить за любовью. Максимум зачем туда идут - так это за впечатлениями от общения и всего происходящего, зная, что в том месте находится человек, который вам интересен. Мое нахождение в этом проекте логичней некуда - я хотя бы знаю, кто главный герой и знаю о нем не понаслышке и общалась с ним не раз, чтоб быть уверенной в том, что это не будет попсово-романтическое общение, поцелуйчики и бла-бла. такое чувство, что многие видят галлюцинации. Но я вижу, что весь тот неадекват, о котором многие пишут, касается никак не меня.

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