Макс Барских в США: как проходит тур певца

Макс Барских поделился впечатлениями от тура по городам Америки.

Пока кислотно-лимонная лихорадка Барских приносит пятый миллион новому клипу “Сделай громче“, плотно закрепив за треком позиции хита будущего сезона, сам певец начал тур по Северной Америке. Tumany World Tour включает 7 городов по Соединенным Штатам и один город в Канаде - Торонто. Американскую часть тура Барских открыл концертом в Сиэтле 6 апреля.

Макс Барских фото пресс-служба

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Организаторы тура основательно подошли к выбору площадок, на которых проходят выступления Макса Барских. В частности, в Сиэтле это был клуб Aston Manor, который является музыкальной обителью для таких исполнителей и американских звезд, как: Drake, DMX, Lil Wayne, Justin Bieber, Wiz Khalifa, Rae Sremmurd, Herobust и многих других. В Лос-Анджелесе певец вышел на сцену PlayHause, который расположен на главной улице Hollywood Blvd. А в Сан-Франциско выступление состоялось в одном из самых легендарных андеграундных площадок города DNA Lounge, в котором начинал свой творческий путь Prince.

Фото Макса Барских пресс-служба

Так как американо-канадский тур проходит лишь в восьми городах, люди слетаются на выступления артиста не только с Северной и Южной Америки, но и всего мира. В частности, на концерт в Сиэтле люди прилетели из Аляски, в Лос-Анджелес - поклонники из Венесуэлы. Концерт Барских в ЛА посетил украинский боксер Иван Редкач, а также представители музыкальной индустрии - локальные продюсеры.

Концерт Макса Барских фото пресс-служба

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Выступление в городе Ангелов было настолько резонансным, что обратило на себя внимание весь Hollywood Blvd. Растянув перед входом в здание очередь по “Алее славы“, в ожидании Барских поклонники распевали треки артиста. Оказалось, что самой популярной композицией среди американских фанов Макса является трек “Подруга-Ночь“.

Фото с концерта Макса Барских пресс-служба

Отметим, что впервые премьера концертной версии “Сделай громче“ состоялась в Сиэтле.

Барских прокомментировал с улыбкой:

Честно говоря, я не собирался исполнять “Сделай громче“, так как просто не успел с музыкантами ее отрепетировать. Но я был безумно приятно удивлен, что люди стали акцентировать свое внимание именно на этом треке, так что выбора у меня не было.

Посмотреть видео-публикацию Макса Барских о впечатлениях с концерта в Лос-Анджелесе можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал с эксклюзивными кадрами с концертного тура Ирины Билык. Подробности по ссылке.