По случаю свадьбы: в честь Меган Маркл и принца Гарри создали духи
В честь предстоящей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри британский парфюмерный дом Floris London выпустил аромат для королевской свадьбы.
Floris пишет:
Новый парфюм - это морской аромат с нотками цитруса, который навевает тепло средиземноморского морского бриза, солнечного света и чистой мерцающей воды.
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К слову, как сообщает сам парфюмерный дом Floris, королевский аромат для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл не появится в свободной продаже и будет представлен исключительно в рамках частной коллекции для королевской семьи.
Стоит отметить, что парфюмерный дом Floris сотрудничает с королевской семьей еще с 1820 года. Бренд ежегодно выпускает аромат в честь дня рождения королевы Елизаветы II.
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