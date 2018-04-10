По случаю свадьбы: в честь Меган Маркл и принца Гарри создали духи

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл пройдет 19 мая в Виндзорском замке.

Новый аромат - в честь Меган Маркл и принца Гарри gettyimages.com

В честь предстоящей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри британский парфюмерный дом Floris London выпустил аромат для королевской свадьбы.

Floris пишет:

Новый парфюм - это морской аромат с нотками цитруса, который навевает тепло средиземноморского морского бриза, солнечного света и чистой мерцающей воды.

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К слову, как сообщает сам парфюмерный дом Floris, королевский аромат для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл не появится в свободной продаже и будет представлен исключительно в рамках частной коллекции для королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри фото gettyimages.com

Стоит отметить, что парфюмерный дом Floris сотрудничает с королевской семьей еще с 1820 года. Бренд ежегодно выпускает аромат в честь дня рождения королевы Елизаветы II.

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