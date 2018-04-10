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По случаю свадьбы: в честь Меган Маркл и принца Гарри создали духи

Комментариев: 1
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл пройдет 19 мая в Виндзорском замке.
Новый аромат - в честь Меган Маркл и принца Гарри
Новый аромат - в честь Меган Маркл и принца Гарри
gettyimages.com

В честь предстоящей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри британский парфюмерный дом Floris London выпустил аромат для королевской свадьбы.

Floris пишет:

Новый парфюм - это морской аромат с нотками цитруса, который навевает тепло средиземноморского морского бриза, солнечного света и чистой мерцающей воды.

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К слову, как сообщает сам парфюмерный дом Floris, королевский аромат для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл не появится в свободной продаже и будет представлен исключительно в рамках частной коллекции для королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри фото
Меган Маркл и принц Гарри фото
gettyimages.com

Стоит отметить, что парфюмерный дом Floris сотрудничает с королевской семьей еще с 1820 года. Бренд ежегодно выпускает аромат в честь дня рождения королевы Елизаветы II.

Напомним, ранее мы писали о том, что Светлана Лобода показала обручальное кольцо. Подробности об этой информации вы можете прочитать тут.

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Теги: парфюм, новый аромат, Меган Маркл, принц Гарри, свадьба, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.04.2018, 15:25
Оценка:  0
pусский
У него на яйцах и вокруг xyя волосня тоже рыжая? Гы-гы-гы!
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