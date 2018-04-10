СМИ: Рэйчел МакАдамс стала мамой
Знаменитая актриса Рэйчел МакАдамс несколько месяцев назад дала повод думать, что она беременна. МакАдамс появилась на публике с заметно округлившимся животом.
Сейчас же СМИ убеждены, что Рэйчел МакАдамс родила. Если это правда, то это первый ребенок МакАдамс от ее возлюбленного Джейми Линдела.
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Актриса не комментировала даже новость о беременности. А у журналистов есть информация о поле ребенка МакАдамс. Якобы она родила сына. Только имя ребенка никто не знает. Такие разговоры начались после того, как пресса увидела Рэйчел МакАдамс с Джейми Линделом на прогулке вместе с коляской.
МакАдамс, конечно, всегда скрывала личную жизнь. Но мы надеемся, что скоро актриса все сама расскажет.
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