СМИ: Рэйчел МакАдамс стала мамой

Актриса Рэйчел МакАдамс долгое время не комментирует подробности личной жизни.

Знаменитая актриса Рэйчел МакАдамс несколько месяцев назад дала повод думать, что она беременна. МакАдамс появилась на публике с заметно округлившимся животом.

Рэйчел МакАдамс беременна фото gettyimages.com

Сейчас же СМИ убеждены, что Рэйчел МакАдамс родила. Если это правда, то это первый ребенок МакАдамс от ее возлюбленного Джейми Линдела.

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Актриса не комментировала даже новость о беременности. А у журналистов есть информация о поле ребенка МакАдамс. Якобы она родила сына. Только имя ребенка никто не знает. Такие разговоры начались после того, как пресса увидела Рэйчел МакАдамс с Джейми Линделом на прогулке вместе с коляской.

МакАдамс, конечно, всегда скрывала личную жизнь. Но мы надеемся, что скоро актриса все сама расскажет.

Рэйчел МакАдамс фото gettyimages.com

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