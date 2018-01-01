Бруклин Бекхэм изменяет Хлое Морец?

Все обсуждают отношения Бруклина Бекхэма с моделью Playboy.

Бруклина Бекхэма и Хлою Морец чуть ли не поженили среди СМИ. У них длинная история отношений и якобы Бруклин переехал в США ради Хлои Морец. А теперь все обсуждают его новый роман.

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19-летнего Бруклина Бекхэма заметили с моделью Лекси Вуд, которая известная своей работой в Playboy. Эту модель называют новой девушкой Бруклина Бекхэм. Отметим, что Лекси Вуд - 20 лет.

Лекси Вуд фото gettyimages.com

Их совместное фото тут же разошлись в Сети.

Бруклин Бекхэм и Лекси Вуд фото twitter.com

Правда, официально не было никаких комментариев от пары. Ни Бекхэм, ни Морец ничего не говорят по этому поводу. Надеемся, что в скором времени появятся официальные заявления.

Напомним, Джей Зи поделился подробностями личной жизни. Музыкант рассказал об отношениях с Бейонсе после истории с изменами. Подробности читайте по ссылке.