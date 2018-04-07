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Как украинские знаменитости встретили Пасху: в фотографиях

Комментариев: 3
Пасха 2018 в Украине: с кем и как украинские знаменитости встретили праздник.
Как украинские знаменитости встретили Пасху: в фотографиях
Как украинские знаменитости встретили Пасху: в фотографиях
прес-служба артистов

Еще задолго до Пасхи 2018 украинские артисты делились своими планами относительно праздника. Наталка Карпа, Дмитрий Шуров и многие другие рассказывали о том, как они привыкли праздновать Пасху, что для них это значит и даже поделились семейными традициями, связанными с Пасхой.

Благодаря социальным сетям мы посмотрели, как же украинский артисты провели свой праздник.Маша Ефросинина, Александр Педан и многие другие артисты провели Пасху в кругу самых близких людей.

К слову, не секрет, что Маша Ефросинина общается с Юрием Горбуновым и его семьей. Так вот, с Instagram знаменитостей стало ясно, что этот праздник они провели в семейном кругу друг друга.

Смотрите, как другие знаменитости провели Пасху 2018:

 

Христос Воскрес! #звеликоднем

A post shared by Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) on

 
 

Райская дорога ❤️

A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on

Как видим, некоторые артисты решили провести Пасху в теплых краях, как это сделала TAYANNA.

Напомним, что Нина Матвиенко сделает подарок на день рождения Монсеррат Кабалье. 12 апреля всемирно известной оперной диве Монсеррат Кабалье исполнится 85 лет. Свой юбилей она впервые отпразднует в Киеве.

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Теги: Пасха 2018, пасха 2018 в Украине, как отметили Пасху, украинские знаменитости, Маша Ефросинина, Александр Педан, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Леся Никитюк
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  09.04.2018, 15:53
Оценка:  0
pусский
Хрю-хрю, мой младший брат 15:38, ты и есть свинорылый! А я сейчас мечтаю всадить в сраку Юльке Скрипаль, пока она в реанимации и не сможет сопротивляться, гы-гы-гы! Так будет со всеми врагами, бляяя!!!!!
гость  (аноним)  09.04.2018, 15:38
Оценка:  0
гость
Интересно, кацапские свиньи объявили траур по отравленным ХО сирийским детям??!
Может гуманитарку им собрали, лекарства, детские игрушки?
Скорее всего бухают, под поповскую "мурку". Выб..лядки генетические
pусский  (аноним)  09.04.2018, 15:26
Оценка:  0
pусский
А я нажрался, поибался и просрался!
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