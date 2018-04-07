Как украинские знаменитости встретили Пасху: в фотографиях
Еще задолго до Пасхи 2018 украинские артисты делились своими планами относительно праздника. Наталка Карпа, Дмитрий Шуров и многие другие рассказывали о том, как они привыкли праздновать Пасху, что для них это значит и даже поделились семейными традициями, связанными с Пасхой.
Благодаря социальным сетям мы посмотрели, как же украинский артисты провели свой праздник.Маша Ефросинина, Александр Педан и многие другие артисты провели Пасху в кругу самых близких людей.
К слову, не секрет, что Маша Ефросинина общается с Юрием Горбуновым и его семьей. Так вот, с Instagram знаменитостей стало ясно, что этот праздник они провели в семейном кругу друг друга.
Смотрите, как другие знаменитости провели Пасху 2018:
Happy Easter 🐣🐇🐰 ❤️Христос Воскрес! А я до бабулі)) трошки церковного кагорчика @koblevo_official і цок-цок яічками😁🙈 Як ваше свято проходить? ⠀Христос Воскрес!Как ваш праздник проходит? Я к бабуле..церковный кагорчик, пасочка и цок-цок яичком, сейчас будет😁🙈🎀 #ladyLe #пасха #кагор #яйца #семья #колбаска
Как видим, некоторые артисты решили провести Пасху в теплых краях, как это сделала TAYANNA.
Напомним, что Нина Матвиенко сделает подарок на день рождения Монсеррат Кабалье. 12 апреля всемирно известной оперной диве Монсеррат Кабалье исполнится 85 лет. Свой юбилей она впервые отпразднует в Киеве.
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Может гуманитарку им собрали, лекарства, детские игрушки?
Скорее всего бухают, под поповскую "мурку". Выб..лядки генетические