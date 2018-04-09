Ольга Фреймут показала всю свою семью
Ведущая Ольга Фреймут провела отдых с семьей в Карпатах.
Последнее время Ольга Фреймут часто рассказывает о своей семье, делится подробностями отношений в семье. И даже стала показывать своих родных.
Днями Ольгя Фреймут опубликовала сразу серию снимков с отдыха. Как выяснилось, Ольга Фреймут со всей своей большой семьей отправила в Карпаты. А фото опубликовала в Facebook:
Накануне Пасхи моя большая галицкая семья путешествовала по Карпатам. Закрыли лыжный сезон, набрались силы у фонтанов, пили кофе и ели банош.
Судя по всему именно в Карпатах Ольша Фреймут и встретила Пасху.
К слову, у Ольги Фреймут трое детей. Двое из них от продюсера Владимира Локотко.
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