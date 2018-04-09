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Ольга Фреймут показала всю свою семью

Комментариев: 3
Ведущая Ольга Фреймут провела отдых с семьей в Карпатах.
Ольга Фреймут показала всю свою семью
Ольга Фреймут показала всю свою семью
facebook.com/OlgaFreimutFan

Последнее время Ольга Фреймут часто рассказывает о своей семье, делится подробностями отношений в семье. И даже стала показывать своих родных.

Днями Ольгя Фреймут опубликовала сразу серию снимков с отдыха. Как выяснилось, Ольга Фреймут со всей своей большой семьей отправила в Карпаты. А фото опубликовала в Facebook:

Накануне Пасхи моя большая галицкая семья путешествовала по Карпатам. Закрыли лыжный сезон, набрались силы у фонтанов, пили кофе и ели банош.

Судя по всему именно в Карпатах Ольша Фреймут и встретила Пасху.

К слову, у Ольги Фреймут трое детей. Двое из них от продюсера Владимира Локотко.

Напомним, что Светлана Лобода показала обручальное кольцо. Все говорят о скорой свадьбе певицы. Подробности читай по ссылке.

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Теги: Ольга Фреймут, семья Ольги Фреймут, ведущая, отдых в Карпатах, Пасха
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.04.2018, 18:48
Оценка:  +1
гость
так и оставалась бы там. откуда вылезла.
гость  (аноним)  09.04.2018, 18:43
Оценка:  +1
гость
Е...б....а...ны....й по голове бигмировский шлема! Про шо пишешь?
pусский  (аноним)  09.04.2018, 17:56
Оценка:  0
pусский
Я слышал, их выеб дикий гуцул, это правда?
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