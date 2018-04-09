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Мелания и Дональд Трамп отреагировали на пожар в Trump Tower

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Мелания Трамп не может отойти от трагедии, которая произошла в Trump Tower.
Мелания и Дональд Трамп отреагировали на пожар в Trump Tower
Мелания и Дональд Трамп отреагировали на пожар в Trump Tower
gettyimages

8 апреля на 50-м этаже в здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар. Новость о том, что горит здание Дональда Трампа появилось в официальном Twitter городской пожарной службы. Как сообщает NBC News, пожар начался около 18:00 по местному времени.

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Почти сразу Дональд Трамп и Мелания Трамп прокомментировали эту трагедию. По данным СМИ, в пожаре в Trump Tower погиб один человек.

Мелания Трамп, как сообщают представители президентской семьи, до сих пор не может отойти от происшествия:

Сначала Мелания и Дональд были обеспокоены тем, что огонь может распространиться на их апартаменты и нанести урон ценным вещам, однако услышав о смерти, материальное перешло на второй план. Мелания пришла в ужас, когда узнала о пострадавших.

 

пожар в Trump Tower
пожар в Trump Tower
gettyimages

 

 

пожар в Trump Tower
пожар в Trump Tower
gettyimages

 

Напомним, что Екатерина Кухар рассказала о трагедии в семье. Александр Стоянов помог ей вернуться на сцену и создать семью. 

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Теги: пожар в Trump Tower, Дональд Трамп, Мелания Трамп, новости президентской семьи, трагедия, рекация
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  09.04.2018, 17:23
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pусский
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