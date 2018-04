Мелания и Дональд Трамп отреагировали на пожар в Trump Tower

8 апреля на 50-м этаже в здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар. Новость о том, что горит здание Дональда Трампа появилось в официальном Twitter городской пожарной службы. Как сообщает NBC News, пожар начался около 18:00 по местному времени.

Почти сразу Дональд Трамп и Мелания Трамп прокомментировали эту трагедию. По данным СМИ, в пожаре в Trump Tower погиб один человек.

Мелания Трамп, как сообщают представители президентской семьи, до сих пор не может отойти от происшествия:

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!