Злата Огневич рассказала о своей диете

Певица Злата Огневич поделилась секретом стройной фигуры.

Украинская певица Злата Огневич, одна из самых красивых артисток Украины, всегда выглядит прекрасно. И не скрывает, что ей это доется очень тяжело. Как и многие знаменитости, Злата занимается своей фигурой. И речь идет не только о тренажерном зале.

Злата Огневич призналась в интервью Катерине Осадчей, что она придерживается диеты.

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Артистка не скрывает, что очень любит сладкое. Именно эта любовь и сказывается на ее фигуре. Из-за сладкого Злата поправилась на 4 кг.

Певица раскрыла секрет, как ей удалось избавиться от лишнего веса:

В один день питаешься всем, чем угодно, но не большими порциями. А на второй день надо только пить, есть какие-то супы, пить смузи, кефир, молоко, то есть все, что не твердое. На следующий день снова можно есть обычную пищу. Вот так чередовать, день что-то водное, день обычную пищу.

Отметим, что Злата Оневич недавно рассталась со своим возлюбленным. А причиной тому послужила работа Златы.

Напомним, Настя Каменских опубликовала откровенное фото. Поклонники раскритиковали новое фото Насти Каменских, на котором она показала животик.