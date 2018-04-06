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Регина Тодоренко анонсировала новый хит

Комментариев: 1
Клип на песню «Пятница» выйдет уже в следующем месяце .
Регина Тодоренко анонсировала новый хит
Регина Тодоренко анонсировала новый хит
instagram

Украинская певица Регина Тодоренко сообщила о выходе нового клипа. В своем Instagram экс-ведущая «Орла и Решки» опубликовала фото со съемок видео для песни «Пятница». 

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Певица призналась, что трек будет «зажигательным». Она также рассказала, что в настоящее время заканчивает работу над монтажом, который, по ее словам, очень затянулся. 

А ещё у меня для вас новости. Совсем скоро (через месяцок) вы будете плясать под мою новую песню «Пятница». И смотреть клип, который я монтирую так долго, что нет сил. Хотите клип? Спасибо всем моим пацанам за гигантскую помощь в съемках», - пишет Регина.

 

Ранее мы писали, что Иван Дорн снял клип в Африке.

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Теги: Регина Тодоренко, клип, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  08.04.2018, 19:18
Оценка:  0
pусский
Ка правильный пацан, я заранее дважды подрачил, чтобы у меня при всех не вылез на Регину!
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