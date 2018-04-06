Регина Тодоренко анонсировала новый хит

Клип на песню «Пятница» выйдет уже в следующем месяце .

Украинская певица Регина Тодоренко сообщила о выходе нового клипа. В своем Instagram экс-ведущая «Орла и Решки» опубликовала фото со съемок видео для песни «Пятница».

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Певица призналась, что трек будет «зажигательным». Она также рассказала, что в настоящее время заканчивает работу над монтажом, который, по ее словам, очень затянулся.

А ещё у меня для вас новости. Совсем скоро (через месяцок) вы будете плясать под мою новую песню «Пятница». И смотреть клип, который я монтирую так долго, что нет сил. Хотите клип? Спасибо всем моим пацанам за гигантскую помощь в съемках», - пишет Регина.

Ранее мы писали, что Иван Дорн снял клип в Африке.