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DZIDZIO оригинально поздравил украинцев с Пасхой (видео)

Комментариев: 0
Артист опубликовал видеопоздравление с праздником Пасхи в своем Instagram.
DZIDZIO оригинально поздравил украинцев с Пасхой
DZIDZIO оригинально поздравил украинцев с Пасхой
instagram.com/dzidzio

Популярный украинский шоумен DZIDZIO, подготовил для украинцев особое поздравление с Пасхой. В своем аккаунте Instagram любимец публики опубликовал харизматическое видеообращение для поклонников. 

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Смачної вам паски, смачної ковбаски, смачного яєчка, хрону вам до того всього. Наїштеся вже і будьте трошки добріші. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!», - весело говорит DZIDZIO, держа пасхальную корзину. 

 

Христос Воскрес !!! #Великдень

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

 

Христос Воскрес !!!

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

 

Напомним, что ранее украинские звезды рассказали, где и как отпразднуют Пасху. Подробнее в нашем материале.
 

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Теги: DZIDZIO, пасха, шоубиз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  08.04.2018, 16:08
Оценка:  0
pусский
Я так пёрнул, что пасхальное яйцо вылетело, всем украм счастья!
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