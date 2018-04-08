DZIDZIO оригинально поздравил украинцев с Пасхой (видео)

Артист опубликовал видеопоздравление с праздником Пасхи в своем Instagram.

Популярный украинский шоумен DZIDZIO, подготовил для украинцев особое поздравление с Пасхой. В своем аккаунте Instagram любимец публики опубликовал харизматическое видеообращение для поклонников.

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Смачної вам паски, смачної ковбаски, смачного яєчка, хрону вам до того всього. Наїштеся вже і будьте трошки добріші. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!», - весело говорит DZIDZIO, держа пасхальную корзину.

Христос Воскрес !!! #Великдень Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 7 Апр 2018 в 8:44 PDT

Христос Воскрес !!! Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 7 Апр 2018 в 9:01 PDT

Напомним, что ранее украинские звезды рассказали, где и как отпразднуют Пасху. Подробнее в нашем материале.

