DZIDZIO оригинально поздравил украинцев с Пасхой (видео)
Артист опубликовал видеопоздравление с праздником Пасхи в своем Instagram.
Популярный украинский шоумен DZIDZIO, подготовил для украинцев особое поздравление с Пасхой. В своем аккаунте Instagram любимец публики опубликовал харизматическое видеообращение для поклонников.
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Смачної вам паски, смачної ковбаски, смачного яєчка, хрону вам до того всього. Наїштеся вже і будьте трошки добріші. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!», - весело говорит DZIDZIO, держа пасхальную корзину.
Напомним, что ранее украинские звезды рассказали, где и как отпразднуют Пасху. Подробнее в нашем материале.
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