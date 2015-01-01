Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лилия Ребрик рассказала, чем наполнит пасхальную корзину

Комментариев: 0
Телеведущая поделилась семейными традициями.
Лилия Ребрик рассказала, чем наполнит пасхальную корзину
Лилия Ребрик рассказала, чем наполнит пасхальную корзину
instagram.com/liliya_rebryk

Украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как готовится к Пасхе в 2018 году. Чем знаменитость наполнит пасхальную корзинку и что будет святить в этот светлый праздник, который состоится 8 апреля, — читайте далее в материале Ivona

Читай также: Пасха 2018 в Украине: история и традиции светлого праздника

Как призналась беременная ведущая, на Пасху они с мужем Андреем Диким и дочерью Дианой традиционно ездят в Черновцы. Однако, из-за положения телезвезды, в этом году семья останется в Киеве, пишет Viva. 

До этого года мы всегда ездили на Пасху в Черновцы, где я родилась. Мне очень нравится, что за огромным семейным столом собираются все наши родственники, как бы далеко друг от друга мы не жили. В пасхальные праздники действительно очень важно встретиться всем вместе и провести эти дни с самым родными», – рассказала Ребрик.  

Праздничная корзина на Пасху 2018: что положить в пасхальную корзину и что святить 

Лилия Ребрик рекомендует положить в пасхальную корзинку блюда и продукты домашнего приготовления, которые любит ваша семья. Например, ведущая пойдет в церковь святить следующее:

Как украсить праздничную корзину на Пасху 2018 

За украшение корзинки в семье Ребрик отвечает дочь Лили – Диана. По словам ведущей, девочка самостоятельно сделала пасхальную игрушку. 

Дианка собственными руками сделала очень милое пасхальное украшение – она сваляла кролика из овечьей шерсти, с фиолетовым носиком и юбочкой из фетра. Так что наша пасхальная корзинка будет особенной», - поделилась ведущая.

Напомним, что ранее Слава Каминская, Дзидзьо и Александр Скичко рассказали, где и как отпразднуют Пасху

Поделись:
Теги: Пасха, Лилия Ребрик, пасхальная корзина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь