Лилия Ребрик рассказала, чем наполнит пасхальную корзину

Телеведущая поделилась семейными традициями.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как готовится к Пасхе в 2018 году. Чем знаменитость наполнит пасхальную корзинку и что будет святить в этот светлый праздник, который состоится 8 апреля, — читайте далее в материале Ivona.

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Как призналась беременная ведущая, на Пасху они с мужем Андреем Диким и дочерью Дианой традиционно ездят в Черновцы. Однако, из-за положения телезвезды, в этом году семья останется в Киеве, пишет Viva.

До этого года мы всегда ездили на Пасху в Черновцы, где я родилась. Мне очень нравится, что за огромным семейным столом собираются все наши родственники, как бы далеко друг от друга мы не жили. В пасхальные праздники действительно очень важно встретиться всем вместе и провести эти дни с самым родными», – рассказала Ребрик.

Праздничная корзина на Пасху 2018: что положить в пасхальную корзину и что святить

Лилия Ребрик рекомендует положить в пасхальную корзинку блюда и продукты домашнего приготовления, которые любит ваша семья. Например, ведущая пойдет в церковь святить следующее:

пасхальный кулич

крашанки

домашнюю колбасу

сыр

соль

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Как украсить праздничную корзину на Пасху 2018

За украшение корзинки в семье Ребрик отвечает дочь Лили – Диана. По словам ведущей, девочка самостоятельно сделала пасхальную игрушку.

Дианка собственными руками сделала очень милое пасхальное украшение – она сваляла кролика из овечьей шерсти, с фиолетовым носиком и юбочкой из фетра. Так что наша пасхальная корзинка будет особенной», - поделилась ведущая.

Напомним, что ранее Слава Каминская, Дзидзьо и Александр Скичко рассказали, где и как отпразднуют Пасху.