Как в Украине наживаются производители детского питания

Журналисты показали, как в Украине делают питание для малышей, а также развеяли мифы о псевдодетских продуктах.

Одно из самых волнительных и важных событий в жизни малыша и его родителей – начало прикорма. Его качество молодые мамочки очень часто доверяют производителям детского питания. Те, в свою очередь, уверяют, что оно – удобно в быту, полезно, хранится долго и, к тому же, приятно на вкус. Но как насчет того, что заявленных на упаковках витаминов и микроэлементов в детской еде может вовсе не быть?

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Дабы показать, что же происходит на производствах детского питания, «тайные агенты» устроились туда на работу. И узнали, что в цех завозится уже готовое детское пюре, а не готовится работниками прямо на предприятии. Более того, привезенное питание разбавляется водой. Кстати, для такого лайфхака используется не обычная вода, а опасная для здоровья даже взрослого – техническая...

В качестве альтернативы такому питанию ведущая Катерина Павлюченко научит молодых мамочек изготавливать в домашних условиях детское пюре, которое окажется в два раза дешевле магазинного. А также покажет, как определять качество минеральной воды, не имея при себе специальных приборов.

Шоу Тайный Агент фото пресс-служба Нового канала

Однако это не самое страшное открытие журналистов в процессе расследовании данной темы. Как защитить свое чадо от безответственных производителей, употребление продукции которых может подорвать здоровье малышей? И стоит ли покупать кетчупы и майонезы с пометкой «для детей»?

Все тайны производителей детского питания будут раскрыты в новом выпуске проекта «Тайный агент». Не пропустите в понедельник в 21:00 на Новом канале!

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