«Копы в работе»: премьера с Горянским и Скичко в главных ролях
В центре сюжета - шестеро молодых и веселых копов, которые под руководством своего начальника Петра Петровича (Владимир Горянский) весело и с юмором распутывают детективно-комедийные дела. В каждой серии героям приходится иметь дело с различными персонажами: от интеллигенции, студентов и хипстеров до головорезов, бездомных и грабителей. Главное место действия - полицейский участок. Он мало похож на те, которые можно увидеть в нашей стране, но жизнь здесь бурлит яркими красками, и копы работают не в полицейской форме, а в обычной одежде.
Креативный продюсер проекта Алексей Васильев рассказывает:
Существует просто комедия, а бывает еще комедия со смысловой нагрузкой. Мы надеемся, что наши «копы» станут для зрителя такими героями, с которыми хотелось бы проводить вечера. Они очень смешные и обаятельные, а скетчи в основном построены на ситуациях, без всякой пошлости. Мне кажется, что именно такая комедия нужна украинцам, чтобы просто забыть обо всех проблемах, отключить мозг и почувствовать, что тебе очень хорошо сейчас в компании.
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Главные роли в скетчкоме сыграли молодые, тем не менее, уже известные в украинском кино и телепространстве актеры - Анна Кузина, Александр Скичко, Дмитрий Усов, Екатерина Вишневая, Андрей Исаенко и Артемий Егоров.
Почти в каждом эпизоде зрители увидят известных украинских актеров. Например, Ольга Сумская сыграла роль воспитательницы, у которой украли кошелек. Римма Зюбина стала мамой одного из копов, а еще в нее влюблен персонаж Владимира Горянского. Также в кадре появятся Остап и Дмитрий Ступки, Лилия Ребрик, Тамара Яценко и другие.
Премьерные серии скетчкома «Копы в работе» будут выходить со вторника по четверг в 22:30.
Интересные факты о скетчкоме «Копы на роботе»:
- Съемочный процесс длился 65 дней.
- Во время съемок скетчкома, Александр Скичко принимал участие в танцевальном проекте, а также готовился к собственной свадьбе.
- Каждые два часа съемок режиссер делал «стоп» на 30 минут, чтобы актриса и молодая мама Анна Кузина могла кормить своего малыша, которого ей привозили прямо на съемочную площадку.
- Большинство сцен снимали в построенных декорациях, но были и выезды на натуру. Без приключений не обошлось. Однажды, группа ждала арендованную для съемки полицейскую машину, а вместо нее приехала настоящая. Полицейские гнались за нарушителем, а попали на съемки «копов». Понадобилось время, чтобы разобраться, кто кого вызывал.
- Режиссер скетчкома Денис Тарасов сыграл эпизодическую роль актера из фильмов для взрослых. Все, что ему пришлось делать в кадре - появиться в полицейский участок с заявлением об угоне машины. Но визит стал своего рода тестом для копов, ведь встретив его, практически каждый задумался: «Где я его видел?»
- В одном из эпизодов, появится ведущий программы ICTV «Утро в Большом Городе» Антон Равицкий. Ему досталась роль меломана, который обожает группу Queen. Ведущий отважно снялся в обтягивающих лосинах, как у Фредди Меркьюри. В другом эпизоде «засветилась», в роли журналистки, еще одна ведущая ICTV – Ахава Тесленко.
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