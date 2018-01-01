«Копы в работе»: премьера с Горянским и Скичко в главных ролях

10 апреля на ICTV состоится премьера украиноязычного 35-серийного скетчкома «Копы в работе».

В центре сюжета - шестеро молодых и веселых копов, которые под руководством своего начальника Петра Петровича (Владимир Горянский) весело и с юмором распутывают детективно-комедийные дела. В каждой серии героям приходится иметь дело с различными персонажами: от интеллигенции, студентов и хипстеров до головорезов, бездомных и грабителей. Главное место действия - полицейский участок. Он мало похож на те, которые можно увидеть в нашей стране, но жизнь здесь бурлит яркими красками, и копы работают не в полицейской форме, а в обычной одежде.

Креативный продюсер проекта Алексей Васильев рассказывает:

Существует просто комедия, а бывает еще комедия со смысловой нагрузкой. Мы надеемся, что наши «копы» станут для зрителя такими героями, с которыми хотелось бы проводить вечера. Они очень смешные и обаятельные, а скетчи в основном построены на ситуациях, без всякой пошлости. Мне кажется, что именно такая комедия нужна украинцам, чтобы просто забыть обо всех проблемах, отключить мозг и почувствовать, что тебе очень хорошо сейчас в компании.

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Главные роли в скетчкоме сыграли молодые, тем не менее, уже известные в украинском кино и телепространстве актеры - Анна Кузина, Александр Скичко, Дмитрий Усов, Екатерина Вишневая, Андрей Исаенко и Артемий Егоров.

Александр Скичко фото пресс-служба канала ICTV

Почти в каждом эпизоде зрители увидят известных украинских актеров. Например, Ольга Сумская сыграла роль воспитательницы, у которой украли кошелек. Римма Зюбина стала мамой одного из копов, а еще в нее влюблен персонаж Владимира Горянского. Также в кадре появятся Остап и Дмитрий Ступки, Лилия Ребрик, Тамара Яценко и другие.

Владимир Горянский фото пресс-служба канала ICTV

Премьерные серии скетчкома «Копы в работе» будут выходить со вторника по четверг в 22:30.

Интересные факты о скетчкоме «Копы на роботе»:

Съемочный процесс длился 65 дней. Во время съемок скетчкома, Александр Скичко принимал участие в танцевальном проекте, а также готовился к собственной свадьбе. Каждые два часа съемок режиссер делал «стоп» на 30 минут, чтобы актриса и молодая мама Анна Кузина могла кормить своего малыша, которого ей привозили прямо на съемочную площадку. Большинство сцен снимали в построенных декорациях, но были и выезды на натуру. Без приключений не обошлось. Однажды, группа ждала арендованную для съемки полицейскую машину, а вместо нее приехала настоящая. Полицейские гнались за нарушителем, а попали на съемки «копов». Понадобилось время, чтобы разобраться, кто кого вызывал. Режиссер скетчкома Денис Тарасов сыграл эпизодическую роль актера из фильмов для взрослых. Все, что ему пришлось делать в кадре - появиться в полицейский участок с заявлением об угоне машины. Но визит стал своего рода тестом для копов, ведь встретив его, практически каждый задумался: «Где я его видел?» В одном из эпизодов, появится ведущий программы ICTV «Утро в Большом Городе» Антон Равицкий. Ему досталась роль меломана, который обожает группу Queen. Ведущий отважно снялся в обтягивающих лосинах, как у Фредди Меркьюри. В другом эпизоде ​​«засветилась», в роли журналистки, еще одна ведущая ICTV – Ахава Тесленко.

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