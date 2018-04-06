Слава Каминская, Дзидзьо и Александр Скичко рассказали, где и как отпразднуют Пасху
Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская перед Пасхой часы проводит на кухне – все ради вкусной паски. Вот только ее фирменный рецепт не семейный, а скорее – народный. Слава говорит:
Я беру рецепт из Гугла, он поможет. В этом году, надеюсь, мои кулинарные способности нам также понадобятся.
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Певица Alyosha раньше любила печь паски, но однажды потерпела настоящее кулинарное фиаско, о котором рассказала о эфире «Ранку з Україною»:
С тех пор, как приехала в Киев, пожалуй, только один раз пекла паски, но они не очень получились. Так что после этого решила, что буду их просто покупать.
По словам Марии Яремчук, для нее важно провести праздники в семейном кругу:
Мы поедем в Косов к моим родным, где постоянно отмечаем Рождество и Пасху. Это те праздники, когда семейная синергия приносит наибольшее удовлетворение.
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Также в эфире канала «Украина» звезды рассказали, что положат в свои пасхальные корзинки. У Виктора Павлика семья большая, так что и корзина будет соответствующая. Певец рассказывает:
Нас много в семье – дети, внуки, сестра, ее дети и внуки. Кладем в корзинку кольцо колбасы, яйцо, хрен, священник крестит ее святой водой.
В корзине ведущего программы «Зірковий шлях» Александра Скичко должно быть три основных продукта:
Обязательно яйца, колбаска и паска. Это три важнейших атрибута.
Михаил Хома, известный как Дзидзьо, в корзинку также положит паску, яйца и колбасу,.
А еще хрен, мясо и «бурячки. Также у нас кладут плесканку – это такой запеченный сладкий сыр. Корзина должна быть праздничной.
Певец и шоумен Дмитрий Коляденко сам пасхальную корзину не собирает:
Их готовят мои женщины, мои подруги, мои девушки. Кладут туда бутылочку кагора, пасочку освященную, яички.
А вот Светлана Тарабарова все делает по-своему и корзину на Пасху не готовит:
Утром, когда идем в церковь, вообще не берем еду. Мы ее не освящаем, ведь считаем, что это духовный праздник.
Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, когда Лилия Ребрик родит. Подробнее по ссылке.
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