Лилия Ребрик сообщила, что родит двойню

Ведущая Лилия Ребрик беременна. До этого момента артистка уже рассказала, что ждет девочку.

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А теперь Ребрик сообщила маленькую, но важную подробность. Лилия Ребрик с супругом ждет двойню.

Лилия Ребрик даже сообщила, что в ближайшие пару дней родит. Поэтому уже уходит в декрет:

С легкой, но приятной грустью, на несколько недель я оставляю «Ранок з Україною»)). Имею важную причину, ну вы понимаете ...))) А вернусь к вам мамой уже ДВОИХ дочерей))