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Лилия Ребрик сообщила, что родит двойню

Комментариев: 0
Лилия Ребрик призналась, когда уходит в декрет.
Лилия Ребрик беременна двойней (фото)
Лилия Ребрик беременна двойней (фото)
instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая Лилия Ребрик беременна. До этого момента артистка уже рассказала, что ждет девочку.

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А теперь Ребрик сообщила маленькую, но важную подробность. Лилия Ребрик с супругом ждет двойню.

Лилия Ребрик даже сообщила, что в ближайшие пару дней родит. Поэтому уже уходит в декрет:

С легкой, но приятной грустью, на несколько недель я оставляю «Ранок з Україною»)). Имею важную причину, ну вы понимаете ...))) А вернусь к вам мамой уже ДВОИХ дочерей))

 

Повертаюсь після ефіру в гримерку - а там сюрприз від мого партнера @german_greg_tv - ось така краса🌸🌸🌸!!! Дякую! Так приємно). З легким, але приємним сумом, на кілька тижнів я залишаю «Ранок з Україною»)). Маю поважну причину😉😉😉, ну ви розумієте...))) А повернуся до вас мамою вже ДВОХ донечок)). І щоб Гриша @german_greg_tv не сумував - я запросила своїх ЗІРКОВИХ друзів підмінити мене. Тож, чекайте на мега-зірок української сцени у студії @ranok_ua . А я обіцяю бути із вами на зв’язку!😉 #декрет #вочікуванні

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Напомним, что ведущий Григорий Решетник поделился архивным фото с сыном. Решетник поделился трогательным семейным фото.

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Теги: лилия ребрик, беременность, двойня, декрет, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.04.2018, 12:43
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гость
Где она призналась, что родит двойню? Одна дочь есть, еще одну родит- вот и мама двоих дочерей. Бигмир тупит?
гость  (аноним)  06.04.2018, 12:42
Оценка:  0
гость
Лилия - уже мама одной дочери, как из текста ее сообщения стало понятно, что она родит двойню, естественно, что родив еще одну дочь, она вернется матерью двух дочерей
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