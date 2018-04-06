«Я поддалась на уговоры»: Синди Кроуфорд жалеет, что снималась обнаженной

Супермодель Синди Кроуфорд рассказала о своей жизни и воспитании детей.

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Сегодня многие знаменитости снимаются обнаженными, но спустя много лет признаются, что жалеют об этом. Как оказалось, к таким относится и супермодель Синди Кроуфорд, которая недавно дала откровенное интервью изданию Town&Country.

52-летняя Синди Кроуфорд призналась, что снималась обнаженной из-за многочисленных уговоров:

Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься.

Синди Кроуфорд с семьей фото gettyimages.com

Супермодель также дала совет матерям относительно воспитания детей:

Если хотите хорошо воспитать своих детей — начните с себя. Если ты вежливый — то и они будут вежливыми. Когда у тебя семья в приоритете, то и у них не будет вопросов о том, что в жизни самое главное.

Синди Кроуфорд с дочерью фото gettyimages.com

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Более того, Синди Кроуфорд советует своей дочери Кайе Гербер, которая пошла по стопам матери, проявлять свой характер во время показов.

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