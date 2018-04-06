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«Я поддалась на уговоры»: Синди Кроуфорд жалеет, что снималась обнаженной

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Супермодель Синди Кроуфорд рассказала о своей жизни и воспитании детей.
Синди Кроуфорд об оголенных фото
Синди Кроуфорд об оголенных фото
gettyimages.com

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Сегодня многие знаменитости снимаются обнаженными, но спустя много лет признаются, что жалеют об этом. Как оказалось, к таким относится и супермодель Синди Кроуфорд, которая недавно дала откровенное интервью изданию Town&Country.

52-летняя Синди Кроуфорд призналась, что снималась обнаженной из-за многочисленных уговоров:

Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься.

Синди Кроуфорд с семьей фото
Синди Кроуфорд с семьей фото
gettyimages.com

Супермодель также дала совет матерям относительно воспитания детей:

Если хотите хорошо воспитать своих детей — начните с себя. Если ты вежливый — то и они будут вежливыми. Когда у тебя семья в приоритете, то и у них не будет вопросов о том, что в жизни самое главное.

Синди Кроуфорд с дочерью фото
Синди Кроуфорд с дочерью фото
gettyimages.com

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Более того, Синди Кроуфорд советует своей дочери Кайе Гербер, которая пошла по стопам матери, проявлять свой характер во время показов.

Напомним, появился официальный трейлер Евровидения 2018, которое пройдет в Лиссабоне, Португалия. Видео при участии 2 украинских певиц смотрите по ссылке.

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Теги: Синди Кроуфорд, супермодель, фотосессии, откровенные фото звезд, дети, воспитание, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.04.2018, 12:38
Оценка:  0
pусский
Да ладно, посмотри на себя сейчас и снова снимись обнаженной, все вопросы отпадут, ты теперь есть досковидная старая ящерица, гы-гы-гы! Я бы ей сейчас даже в рот не дал!
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