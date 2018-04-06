«Срочно нужен пресс»: Настя Каменских опубликовала откровенное фото

Поклонники раскритиковали новое фото Насти Каменских, на котором она показала животик.

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Настя Каменских отправилась отдыхать и активно публикует фото. Артистка буквально усыпает подписчиков откровенными снимками. Сначала Настя продемонстрировала фигуру в купальнике, затем показала свои ягодицы, а после – и вовсе разделась для фото.

Теперь Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором оголила животик:

Настя Каменских фото instagram.com/kamenskux​

Отметим, большинство подписчиков Насти Каменских раскритиковали ее животик и посоветовали не публиковать подобные снимки, пока не накачает пресс.

Напомним, Сергей Бабкин сменил образ. Смотрите фото по ссылке.