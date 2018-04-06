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«Срочно нужен пресс»: Настя Каменских опубликовала откровенное фото

Комментариев: 0
Поклонники раскритиковали новое фото Насти Каменских, на котором она показала животик.
Откровенное фото Насти Каменских
Откровенное фото Насти Каменских
instagram.com/kamenskux​

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Настя Каменских отправилась отдыхать и активно публикует фото. Артистка буквально усыпает подписчиков откровенными снимками. Сначала Настя продемонстрировала фигуру в купальнике, затем показала свои ягодицы, а после – и вовсе разделась для фото.

Теперь Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором оголила животик:

Настя Каменских фото
Настя Каменских фото
instagram.com/kamenskux​

Отметим, большинство подписчиков Насти Каменских раскритиковали ее животик и посоветовали не публиковать подобные снимки, пока не накачает пресс.

Напомним, Сергей Бабкин сменил образ. Смотрите фото по ссылке.

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Теги: настя каменских, настя каменских nk, откровенное фото звезд, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.04.2018, 12:39
Оценка:  0
гость
Ей срочно нужен пенис!
pусский  (аноним)  06.04.2018, 12:38
Оценка:  0
pусский
Я кончил. Но после того, как пёрнул!
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