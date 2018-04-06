Плейлист дня: слушаем хиты именинницы Ирины Билык
Украинская певица Ирина Билык отмечает свой день рождения
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Украинская певица и композитор, Народная артистка Украины Ирина Билык отмечает свой день рождения. Артистка, которая своими песнями передает и описывает чувства многих своих поклонниц, празднует сегодня, 6 апреля, свой день рождения. Ей исполняется 48 лет.
Ирина Билык по праву считается лучшей исполнительницей двадцатилетия. Своими песнями она, как сама не раз говорила, передает все свои чувства, делится личным.
В честь дня ее рождения наша редакция решила вспомнить нашумевшие хиты Ирины Билык, которые не оставили вас равнодушными;)
Подарю тебе
Снег
Такси
Любовь-яд
Я все равно его люблю
Нас Нет
Мы будем вместе
О любви
Мир не знает еще
Ти мій
Одинокая
Помнить
Мне не жаль тебя
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