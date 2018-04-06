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Плейлист дня: слушаем хиты именинницы Ирины Билык

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Украинская певица Ирина Билык отмечает свой день рождения.
Ирина Билык - лучшие хиты певицы (видео)
Ирина Билык - лучшие хиты певицы (видео)
пресс-служба

Украинская певица Ирина Билык отмечает свой день рождения

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Украинская певица и композитор, Народная артистка Украины Ирина Билык отмечает свой день рождения. Артистка, которая своими песнями передает и описывает чувства многих своих поклонниц, празднует сегодня, 6 апреля, свой день рождения. Ей исполняется 48 лет.

Ирина Билык по праву считается лучшей исполнительницей двадцатилетия. Своими песнями она, как сама не раз говорила, передает все свои чувства, делится личным.

В честь дня ее рождения наша редакция решила вспомнить нашумевшие хиты Ирины Билык, которые не оставили вас равнодушными;)

Подарю тебе

Снег

Такси

Любовь-яд

Я все равно его люблю

Нас Нет

Мы будем вместе

О любви

Мир не знает еще

Ти мій

Одинокая

Помнить

Мне не жаль тебя

Напомним также, что недавно мы делали подборку лучших хитов Леди Гаги. Подробнее по ссылке.

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Теги: Ирина Билык, именинница, лучшие хиты, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Андрей Вл-ч  (аноним)  06.04.2018, 11:26
Оценка:  0
Андрей Вл-ч
Вот сука поганая, крыса!
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