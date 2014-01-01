Евровидение-2018 в Португалии: смотреть официальный трейлер

В ролике использованы кадры с выступлений двух украинских участников.

На официальном YouTube-канале “Евровидения” появился двухминутный ролик, в котором собраны яркие эпизоды международного конкурса за последние несколько лет.

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Среди многих знаменитых героев, среди которых Дана Интернешнл, Кончита Вюрст, Сергей Лазарев и Сальвадор Собрал, там замечены украинские звезды. Практически в начале ролика можно увидеть Маричку Яремчук, которая представляла Украину на конкурсе в 2014 году и вошла в первую шестерку. В нарезке кадров дважды появляется победительница “Евровидение-2016” - Джамала.

Одна из артисток уже прокомментировала выход трейлера. Маричка Яремчук разместила видео на своей странице в социальной сети. В посте к видео она написала, что поддерживает украинского представителя на конкурсе в Португалии - Melovin, даже назвала его “крепким артистом”.

“Я знаю - будет круть!» - пишет Маричка.

Melovin, а вбыту Костя Бочаров, выиграл право представлять Украину на “Евровидении-2018” во время национального отбора в феврале этого года. Melovin исполнит песню “Under the ladder”.

Финал конкурса пройдет в мае в португальском Лиссабоне.

Посмотреть ролик можно здесь:

Напомним также, что в 2018 году на Евровидении в Лиссабоне Украину представит MELOVIN. Подробнее по ссылке.