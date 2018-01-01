Сергей Бабкин удивил обновленной внешностью
Известный украинский певец и судья шоу "Голос країни 8" Сергей Бабкин решился на смену имиджа.
На личной страничке в соцсети музыкант опубликовал свежий снимок, на котором запечатлен с гладко выбритым лицом и без привычной бороды.
Сергей Бабкин прокомментировал фото так:
Чистое небо, чистые мысли, чистый четверг. С Праздником!
Читайте также: Сергей Бабкин рассказал, каких участников будет искать в новом сезоне “Голосу країни-8“
Поклонники были в замешательстве, однако большинство поклонников Бабкина одобрили его новый образ и отметили, что артист помолодел лет на 10.
Поклонники пишут в комментариях:
Вау, Сергей, неожиданно.
Я не узнала, так молодо выглядит.
Сергей, так значительно лучше, очень свежо, вам идет.
Напомним также, что Сергей Бабкин спел дуэтом с Френсисом Гойей. Подробности по ссылке.
Полная версия правил