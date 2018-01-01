Сергей Бабкин удивил обновленной внешностью

Известный украинский певец и судья шоу "Голос країни 8" Сергей Бабкин решился на смену имиджа.

На личной страничке в соцсети музыкант опубликовал свежий снимок, на котором запечатлен с гладко выбритым лицом и без привычной бороды.

Сергей Бабкин фото instagram.com/babkin_official/

Сергей Бабкин прокомментировал фото так:

Чистое небо, чистые мысли, чистый четверг. С Праздником!

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Поклонники были в замешательстве, однако большинство поклонников Бабкина одобрили его новый образ и отметили, что артист помолодел лет на 10.

Поклонники пишут в комментариях:

Вау, Сергей, неожиданно.

Я не узнала, так молодо выглядит.

Сергей, так значительно лучше, очень свежо, вам идет.

Напомним также, что Сергей Бабкин спел дуэтом с Френсисом Гойей. Подробности по ссылке.