Анна Гомонова получила во Франции премию Берты Моризо

Художница в третьем поколении, певица и телеведущая Анна Гомонова приняла участие в международной выставке "Musa", которая недавно прошла в Париже.

Новую коллекцию собственного видения современного искусства представили 48 художниц со всего мира, среди которых вдохновляющие работы Анны Гомоновой были отмечены особым вниманием известного итальянского арт-критика Laura Di Trapani. Кроме этого, Анна провела персональную выставку картин в Париже, где представила более 20 работ.

Анна Гомонова и Laura Di Trapani фото пресс-служба Master Management

Картины Анны Гомоновой вошли в каталог работ "Woman's essence", а сама художница была отмечена премией известной французской импрессионистки Берты Моризо за вклад в женское искусство.

Художница отметила

Современная женщина способна создавать красоту, вдохновлять и вести за собой! Каждая моя награда – это стимул и вдохновение. Я хочу объединить творчество разных направлений. И совершенно неважно делает она это на показе в шикарном вечернем платье или в спортивном костюме во время пробежки. Сейчас, как никогда, роль и сила Женщин очень весомы.

Анна Гомонова фото пресс-служба Master Management

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Работы кисти Анны Гомоновой также были представлены на международной выставке "We Contemporary" в Риме, по итогам которой картины "Грусть. Венеция" и "Тракайский Замок. Литва" вошли в каталог лучших и вызвали интерес известного итальянского коллекционера Даниеля Феррарра.

Уже сейчас Анна готовится презентовать свой бренд и новое направление, над которым с особым трепетом работает последние месяцы. И скоро обещает презентовать свой новый проект широкой аудитории.

При этом художница не ставит на стоп и собственную карьеру в индустрии красоты. Анна Гомонова стала амбассадором Международного конкурса "Elite Beauty Queens". Финал конкурса состоится в июне текущего года в Латвии, а сама королева красоты станет почетным членом жюри конкурса "Elite Beauty Queens 2018".

Премия Musa фото пресс-служба Master Management

На днях состоялась благотворительная поездка Анны и участниц конкурса красоты в детские дома. Девушки провели несколько встреч с детьми, вручили подарки и необходимые вещи для воспитанников детских домов.

Анна Гомонова рассказала:

Мы организовали благотворительную поездку. Был ранний подъем в 6.00 и длительная дорога, но, когда нас объединяет общее доброе дело, расстояние не помеха и даже разбитые участки дороги. Мы привезли: детские вещи, игрушки, обувь, детское питание, памперсы, фрукты, сладости, посуду, развивающие книги и игры! Я хочу поблагодарить всех, девушек за ваши искренние поступки и сердца! Вместе делать добро - проще и надёжнее.

Фото Анны Гомоновой пресс-служба Master Management

Напомним также, что Анна Гомонова привезла в Украину сразу две короны из Лас-Вегаса. Подробности по ссыле.