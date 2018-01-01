Анна Гомонова получила во Франции премию Берты Моризо
Новую коллекцию собственного видения современного искусства представили 48 художниц со всего мира, среди которых вдохновляющие работы Анны Гомоновой были отмечены особым вниманием известного итальянского арт-критика Laura Di Trapani. Кроме этого, Анна провела персональную выставку картин в Париже, где представила более 20 работ.
Картины Анны Гомоновой вошли в каталог работ "Woman's essence", а сама художница была отмечена премией известной французской импрессионистки Берты Моризо за вклад в женское искусство.
Художница отметила
Современная женщина способна создавать красоту, вдохновлять и вести за собой! Каждая моя награда – это стимул и вдохновение. Я хочу объединить творчество разных направлений. И совершенно неважно делает она это на показе в шикарном вечернем платье или в спортивном костюме во время пробежки. Сейчас, как никогда, роль и сила Женщин очень весомы.
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Работы кисти Анны Гомоновой также были представлены на международной выставке "We Contemporary" в Риме, по итогам которой картины "Грусть. Венеция" и "Тракайский Замок. Литва" вошли в каталог лучших и вызвали интерес известного итальянского коллекционера Даниеля Феррарра.
Уже сейчас Анна готовится презентовать свой бренд и новое направление, над которым с особым трепетом работает последние месяцы. И скоро обещает презентовать свой новый проект широкой аудитории.
При этом художница не ставит на стоп и собственную карьеру в индустрии красоты. Анна Гомонова стала амбассадором Международного конкурса "Elite Beauty Queens". Финал конкурса состоится в июне текущего года в Латвии, а сама королева красоты станет почетным членом жюри конкурса "Elite Beauty Queens 2018".
На днях состоялась благотворительная поездка Анны и участниц конкурса красоты в детские дома. Девушки провели несколько встреч с детьми, вручили подарки и необходимые вещи для воспитанников детских домов.
Анна Гомонова рассказала:
Мы организовали благотворительную поездку. Был ранний подъем в 6.00 и длительная дорога, но, когда нас объединяет общее доброе дело, расстояние не помеха и даже разбитые участки дороги. Мы привезли: детские вещи, игрушки, обувь, детское питание, памперсы, фрукты, сладости, посуду, развивающие книги и игры! Я хочу поблагодарить всех, девушек за ваши искренние поступки и сердца! Вместе делать добро - проще и надёжнее.
Напомним также, что Анна Гомонова привезла в Украину сразу две короны из Лас-Вегаса. Подробности по ссыле.
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