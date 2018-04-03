Мария Яремчук поддержала MELOVIN

В официальном трейлере Eurovision Song Contest 2018, который был опубликован на YouTube-канале международного музыкального конкурса, представлены самые яркие номера в истории масштабного европейского шоу.

Среди них – кадры выступлений двух украинских артистов: представительницы Украины на Евровидении 2014 Марии Яремчук и победительницы Евровидения 2016 Джамалы.

Смотрите видео тут:

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Мария Яремчук поделилась роликом на своей страничке в соцсети. В комментарии к видео исполнительница поддержала представителя от Украины на Евровидении в этом году - MELOVIN.

Мария в соцсети написала:

Роль обличчя України в цьому році належить міцному артисту, я знаю буде круть!

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) 3 Апр 2018 в 8:58 PDT

Напомним также, что ранее мы публиковади материал о том, что Мария Яремчук получила интересный подарок от своего поклонника. Подробнее по ссылке.