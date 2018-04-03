Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мария Яремчук поддержала MELOVIN

Комментариев: 0
В официальном трейлере Eurovision Song Contest 2018, который был опубликован на YouTube-канале международного музыкального конкурса, представлены самые яркие номера в истории масштабного европейского шоу.
Мария Яремчук поддержала MELOVIN (фото и видео)
Мария Яремчук поддержала MELOVIN (фото и видео)
пресс-служба

Среди них – кадры выступлений двух украинских артистов: представительницы Украины на Евровидении 2014 Марии Яремчук и победительницы Евровидения 2016 Джамалы.

Смотрите видео тут:

Читайте также: MELOVIN рассказал, что думает о TAYANNA

Мария Яремчук поделилась роликом на своей страничке в соцсети. В комментарии к видео исполнительница поддержала представителя от Украины на Евровидении в этом году - MELOVIN.

Мария в соцсети написала:

Роль обличчя України в цьому році належить міцному артисту, я знаю буде круть!

Напомним также, что ранее мы публиковади материал о том, что Мария Яремчук получила интересный подарок от своего поклонника. Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: мария яремчук, мария яремчук евровидение 2014, евровидение 2018, евровидение 2018 melovin, мария яремчук инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь