«Від пацанки до панянки»: как участницы учились ездить верхом
А вы бы решились покататься на лошади? А сделали бы это в пышном платье и туфлях на каблуках? Вот и мы побоялись бы. Но пацанки достойно прошли это испытание.
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Седьмая неделя в Школе была посвящена манерам и этикету. Что сегодня, что двести лет назад они остаются актуальными для каждой панянки. Это ученицам и пытались донести преподаватели. Для этого подготовили им занятия по верховой езде. Но, как вы уже поняли, кататься на лошадях пацанкам пришлось в совершенно неудобной для них одежде. К тому же, в женском седле.
Ксюша «Мяу» рассказала:
Я каталась только раз у нас в Одессе на Дерибасовской за 200 гривен. Но я тогда сидела на лошади нормально. А здесь нам пришлось ехать с сомкнутыми ногами на одну сторону. Короче говоря, мы были профессиональными панянками на лошадях.
Карина поделилась впечатлениями:
Я давно мечтала покататься на лошади, тем более без инструктора. Мне удалось управлять лошадью, поэтому я очень довольна.
Маша призналась:
Я наблюдала за тем, как ведут себя лошади. Мне понравилась белая. Она была очень спокойна. Но я все равно очень боялась потерять равновесие и упасть.
Некоторые ученицы боялись не столько за себя, сколько за... лошадь.
новенькая Оксана поделилась своими опасениями:
Она такая деликатная и маленькая, а я такая огромная и тяжелая. Но лошадь – молодец, так гордо везла меня. В общем, я довольна собой. Надо только понемногу научиться садиться на шпагат, чтобы забрасывать ногу в седло с первого, а не с двадцать восьмого раза.
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Во время выполнения задания у пацанок возникали некоторые трудности. У Дины, например, ветер «воровал» шляпу. Марине мешали спортивные шорты, которые она надела под платье. Некоторые ученицы никак не могли справиться с платьями, которые постоянно задирались. Но в целом пацанки вели себя грациозно и элегантно. Заместитель директора с восторгом наблюдал за тем, как уверенно девушки сидели в седлах.
Андрей Бурлуцкий признался:
Меня поразили девушки. Большинство из них невероятно вжились в образ барышни Викторианской эпохи. Маша и Яна так гордо держали спины! Оксана вообще победила себя. Она нервничала, и это было заметно. Но нельзя не отметить – как приветливо и ласково она разговаривала с лошадью. Большинство девушек справились с заданием и показали себя блестяще. Уже очень заметны изменения. Мы встретили их неотесанными и неопрятными. Сегодня я вижу больше осознанности в глазах, вижу заинтересованность и мотивированность.
Единственной, кто отказался выполнить задание, была Вероника. Пацанка только что вернулась в Школу после нескольких недель лечения от наркозависимости. И сразу же заявила, что не будет ездить верхом из-за боли в спине.
Пацанка объяснила:
Если выполню задание – испорчу свое здоровье. А оно для меня важнее.
Поэтому команда, в которой была Вероника, проиграла, хотя показала лучшие результаты. А сама пацанка на этой неделе поехала домой.
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Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, какими, по мнению директоров Школы леди, должны быть современные украинки. Подробности по ссылке.
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