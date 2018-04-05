«Від пацанки до панянки»: как участницы учились ездить верхом

Седьмая неделя в Школе панянок перенесла учениц на два века назад – в Викторианскую эпоху. В платьях того периода и с соответствующими прическами девушки должны были пройти нелегкое испытание – освоить верховую езду.

А вы бы решились покататься на лошади? А сделали бы это в пышном платье и туфлях на каблуках? Вот и мы побоялись бы. Но пацанки достойно прошли это испытание.

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Седьмая неделя в Школе была посвящена манерам и этикету. Что сегодня, что двести лет назад они остаются актуальными для каждой панянки. Это ученицам и пытались донести преподаватели. Для этого подготовили им занятия по верховой езде. Но, как вы уже поняли, кататься на лошадях пацанкам пришлось в совершенно неудобной для них одежде. К тому же, в женском седле.

Від пацанки до панянки 3 сезон фото пресс-служба Нового канала

Ксюша «Мяу» рассказала:

Я каталась только раз у нас в Одессе на Дерибасовской за 200 гривен. Но я тогда сидела на лошади нормально. А здесь нам пришлось ехать с сомкнутыми ногами на одну сторону. Короче говоря, мы были профессиональными панянками на лошадях.

Карина поделилась впечатлениями:

Я давно мечтала покататься на лошади, тем более без инструктора. Мне удалось управлять лошадью, поэтому я очень довольна.

Маша призналась:

Я наблюдала за тем, как ведут себя лошади. Мне понравилась белая. Она была очень спокойна. Но я все равно очень боялась потерять равновесие и упасть.

Некоторые ученицы боялись не столько за себя, сколько за... лошадь.

новенькая Оксана поделилась своими опасениями:

Она такая деликатная и маленькая, а я такая огромная и тяжелая. Но лошадь – молодец, так гордо везла меня. В общем, я довольна собой. Надо только понемногу научиться садиться на шпагат, чтобы забрасывать ногу в седло с первого, а не с двадцать восьмого раза.

Пацанка Оксана фото пресс-служба Нового канала

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Во время выполнения задания у пацанок возникали некоторые трудности. У Дины, например, ветер «воровал» шляпу. Марине мешали спортивные шорты, которые она надела под платье. Некоторые ученицы никак не могли справиться с платьями, которые постоянно задирались. Но в целом пацанки вели себя грациозно и элегантно. Заместитель директора с восторгом наблюдал за тем, как уверенно девушки сидели в седлах.

Андрей Бурлуцкий признался:

Меня поразили девушки. Большинство из них невероятно вжились в образ барышни Викторианской эпохи. Маша и Яна так гордо держали спины! Оксана вообще победила себя. Она нервничала, и это было заметно. Но нельзя не отметить – как приветливо и ласково она разговаривала с лошадью. Большинство девушек справились с заданием и показали себя блестяще. Уже очень заметны изменения. Мы встретили их неотесанными и неопрятными. Сегодня я вижу больше осознанности в глазах, вижу заинтересованность и мотивированность.

Единственной, кто отказался выполнить задание, была Вероника. Пацанка только что вернулась в Школу после нескольких недель лечения от наркозависимости. И сразу же заявила, что не будет ездить верхом из-за боли в спине.

Пацанка объяснила:

Если выполню задание – испорчу свое здоровье. А оно для меня важнее.

Поэтому команда, в которой была Вероника, проиграла, хотя показала лучшие результаты. А сама пацанка на этой неделе поехала домой.

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Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, какими, по мнению директоров Школы леди, должны быть современные украинки. Подробности по ссылке.