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Linkin Park продадут инструменты, которые использовали в мировом турне

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Музыканты продают свои инструменты на благотворительном аукционе.
Linkin Park благотворительность (фото)
Linkin Park благотворительность (фото)
gettyimages.com

На днях стало известно, что американский коллектив Linkin Park продает свои инструменты на благотворительном аукционе. Об этом сообщает издание Reverb.com. Все вырученные с продажи инструментов деньги направлены на помощь семьям, пострадавших вследствие стихийных бедствий.

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Среди инструментов, представленных на аукционе: стабилизаторы, клавиши, ремикс-станция, и педали для барабанов.

 

gettyimages.com

 

Отметим, аукцион стартовал вчера, 4 апреля, на сайте Reverb.com.

Напомним, Егор Крутоголов поделился спортивными достижениями сына. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Linkin Park, музыкальная группа, благотворительность, музыкальные инструменты, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  05.04.2018, 13:14
Оценка:  0
pусский
Вонючие пиндосские барыги, бля! Но мне ваши балалайки и на шару на xyй не надо, гы-гы-гы! Я гнойно проперделся и посрал!
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