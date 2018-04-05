Linkin Park продадут инструменты, которые использовали в мировом турне

Музыканты продают свои инструменты на благотворительном аукционе.

На днях стало известно, что американский коллектив Linkin Park продает свои инструменты на благотворительном аукционе. Об этом сообщает издание Reverb.com. Все вырученные с продажи инструментов деньги направлены на помощь семьям, пострадавших вследствие стихийных бедствий.

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Среди инструментов, представленных на аукционе: стабилизаторы, клавиши, ремикс-станция, и педали для барабанов.

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Отметим, аукцион стартовал вчера, 4 апреля, на сайте Reverb.com.

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