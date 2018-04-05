Егор Крутоголов поделился спортивными достижениями сына

Егор Крутоголов поделился редкими снимками со своим 7-ним сыном.

Лев Крутоголов - сын известного юмориста, актера и художественного руководителя «Дизель Студио» - принял участия в первых европейских соревнованиях в итальянской Андрии и сразу победил.

Лев Крутоголов на соревновании фото пресс-служба

Став Чемпионом Украины по картингу в своем возрасте в прошлом сезоне, 7-летний Лев Крутоголов отправился на первые международные соревнования. Юный гонщик впервые принял участие в Европейском чемпионате по автогонкам в возрастной категории 8-12 лет. В первом этапе гонок в Италии приняли участие 7 украинских команд. В итоге Лев Крутоголов прорвался в суперфинал и занял 19 место.

Лев Крутоголов фото пресс-служба

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Как рассказал знаменитый папа Егор Крутоголов на своей страничке в соц.сетях, гонки в Италии дались сыну нелегко. На результате отразились многие факторы: погода, волнение и уровень соперников. Лева показал себя, как настоящий боец.

Егор Крутоголов, который в этот раз не смог быть рядом с Левой в Италии из-за концертного тура "Вокруг Украины" в поддержку сериала "Папаньки", не скрывает своих чувств:

Во время квалификации шел дождь, пришлось несколько раз откладывать старты, менять резину, плюс Лева волновался и не смог показать ни одного круга без разворотов или заносов. В итоге он оказался на последней позиции. Но благодаря «заезду второго шанса», откуда первых 6 гонщиков попадают в суперфинал, Лева прорвался на 4-е место, откуда его выбил (и с трассы также) жесткий соперник. Лева вновь вернулся на трассу, но уже 7-м. Думая, что суперфинал он сможет увидеть лишь как зритель, пошел собирать вещички, но судьи объявили о штрафе этому жесткому сопернику и лишению его позиции. Таким образом, Лева стал 6-м и попал в суперфинал последним, 34-м. В суперфинале Лев прорвался на 19 место, отыграв 15 позиций! Это прекрасный, неоценимый гоночный опыт, который сделал его сильнее и дал понять, что скоро он будет бороться за наивысшие ступени пьедестала. Горжусь!

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Юного спортсмена сопровождала на гонках мама Екатерина. Участие в Европейском чемпионате – это, в первую очередь, опыт, очередной шаг к серьезному взрослому спорту. Впереди у Левы еще 6 этапов Европейского чемпионата, которые будут проходить в Италии, Австрии, Чехии, Венгрии и Румынии. А также подготовка к национальному чемпионату «Киевская весна».

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