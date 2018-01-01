Злата Огневич отправляется в весенний тур по Украине

Известная артистка Злата Огневич в мае посетит восемь городов Украины в рамках тура по стране.

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Всего за пятнадцать дней певица даст аж восемь концертов в разных уголках Украины. Ужгород, Ровно, Луцк, Винница, Львов, Чигирин, Житомир, Чернигов - эти города уже в мае услышат новую концертную программу Златы Огневич.

Злата Огневич говорит о предстоящих концертах:

Я бесконечно рада, что будет еще одна возможность встретиться с моими слушателями в их городах. Такие концерты меня невероятно заряжают - когда люди месяцами ждут нашей встречи и потом в концертном зале ощущается особая атмосфера обмена энергией - между мной и теми, кому близка моя музыка.

Тур Златы Огневич афиша пресс-служба

Напомним также, что ранее мы публиковали материал об отношении Алены и Тамерлана к светлому празднику Пасхе. Подробности по ссылке.