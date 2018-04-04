Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Группа MARLEN презентовала третий сингл из нового альбома

Комментариев: 1
Весна - прекрасное время года, но, как и хорошая девушка она заставляет себя ждать! И в эту, слишком долгую зиму родилась новая песня группы MARLEN.
Группа MARLEN - новый сингл (видео)
Группа MARLEN - новый сингл (видео)
пресс-служба

Песня "Промені" создавалась действительно коллективно: лирика в этот раз написана в соавторстве, помимо постоянного сонграйтера группы Сергея Романова к ней приложила свои ручки фронтвумен Янина Жеман. За модный бит и грув отвечали драммер Михаил Малеваный и басист Николай Иваненко, а пронзительное соло на гитаре принадлежит Виталию Жигилию.

Читайте также: Джамала опубликовала фото с сыном

"Промені" — это ещё один эксперимент с саундом, который в этот раз помогал творить молодой и талантливый Слава Шкода.

Музыканты делятся:

Мы вложили в эту песню каждый частичку себя и очень надеемся, что Промені займут достойное место в сердцах наших слушателей!

Послушать сингл можно здесь:

Напомним также, что Настя Каменских показала пышные формы в купальнике. Подробности по ссылке.

Поделись:
Теги: marlen, группа marlen, группа marlen песни, группа marlen новый альбом, группа marlen слушать промені
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  04.04.2018, 16:50
Оценка:  0
pусский
Я напердел на этих мелкохромосомных, обоссав экран!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь