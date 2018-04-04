Группа MARLEN презентовала третий сингл из нового альбома
Песня "Промені" создавалась действительно коллективно: лирика в этот раз написана в соавторстве, помимо постоянного сонграйтера группы Сергея Романова к ней приложила свои ручки фронтвумен Янина Жеман. За модный бит и грув отвечали драммер Михаил Малеваный и басист Николай Иваненко, а пронзительное соло на гитаре принадлежит Виталию Жигилию.
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"Промені" — это ещё один эксперимент с саундом, который в этот раз помогал творить молодой и талантливый Слава Шкода.
Музыканты делятся:
Мы вложили в эту песню каждый частичку себя и очень надеемся, что Промені займут достойное место в сердцах наших слушателей!
Послушать сингл можно здесь:
Напомним также, что Настя Каменских показала пышные формы в купальнике. Подробности по ссылке.
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