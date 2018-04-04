Группа MARLEN презентовала третий сингл из нового альбома

Весна - прекрасное время года, но, как и хорошая девушка она заставляет себя ждать! И в эту, слишком долгую зиму родилась новая песня группы MARLEN.

Песня "Промені" создавалась действительно коллективно: лирика в этот раз написана в соавторстве, помимо постоянного сонграйтера группы Сергея Романова к ней приложила свои ручки фронтвумен Янина Жеман. За модный бит и грув отвечали драммер Михаил Малеваный и басист Николай Иваненко, а пронзительное соло на гитаре принадлежит Виталию Жигилию.

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"Промені" — это ещё один эксперимент с саундом, который в этот раз помогал творить молодой и талантливый Слава Шкода.

Музыканты делятся:

Мы вложили в эту песню каждый частичку себя и очень надеемся, что Промені займут достойное место в сердцах наших слушателей!

Послушать сингл можно здесь:

Напомним также, что Настя Каменских показала пышные формы в купальнике. Подробности по ссылке.