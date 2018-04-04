«Одруження наосліп»: возможно ли построить отношения только на страсти?

Сегодня в 22.00 телезрителей «1+1» ожидает новый выпуск реалити «Одруження наосліп», в котором покажут, возможно ли построить отношения только на страсти.

Героем новой истории любви, свидетелями которой телезрители становятся в каждом выпуске проекта, станет успешный бизнесмен Денис из Одессы. 35-летний амбициозный мужчина имеет привлекательную внешность, страстную натуру и характер лидера. Его 11-летний брак потерпел крах, и сейчас Денис мечтает о новой любви. Его избранницей должна стать сильная, харизматичная и страстная женщина, которая добавит ярких эмоций в его и так насыщенную жизнь.

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На основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости ведущие и психологи Елена Любченко и Егор Тополов подобрали невесту для Дениса, на которой он женится вслепую в рамках проекта.

Женой Дениса станет 31-летняя Виктория из Винницы, которая работает фитнес-тренером. Независимая и самостоятельная девушка имеет модельную внешность и сама воспитывает дочь. Виктория мечтает о сильном мужчине, который станет надежным партнером в жизни и достойным отцом для ее дочери.

Интересно, что в союзе двух успешных людей, Виктории и Дениса, сразу возникли чувства. Однако, сильные характеры и личные амбиции могут помешать построить крепкие отношения.

Елена Любченко говорит:

Во время съемок этой пары мы наблюдали интересную ситуацию, когда есть чувство и страсть, но эгоизм мешает строить отношения. Часто мы сами не отдаем себе отчет в том, чего хотим на самом деле.

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Как уже не раз отмечали психологи программы, залог крепких отношений - это взаимное уважение и способность меняться ради любви.

Егор Тополов комментирует:

Страсть важна в отношениях, однако, это еще не все. Денис так увлекся построением собственного имиджа, что перестал интересоваться другими людьми. Ему придется понять ошибки прошлого и научиться ценить свою «вторую половинку», иначе мужчина рискует остаться одиноким в поисках привлекательной спутницы для поддержки успешного образа.

Что победит - личный эгоизм или любовь - смотрите в новом выпуске реалити «Одруження наосліп» в 22.00 на «1+1».

Посмотреть анонс можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о советах психологов проекта “Одруження наосліп“ относительно чрезмерной опеки родителей. Подробности по ссылке.