Муж королевы Елизаветы II попал в больницу

Переживать не стоит: у Герцога Эдинбургского плановая операция.

Герцог Эдинбургский оказался в больнице Короля Эдварда VIII. Госпитализация у венценосной особы плановая, ему будут делать операцию на бедре.

Как сообщают The Telegraph ссылаясь на заявление Букингемского дворца, Филипп Эдинбургский именно по этой причине не присутствовал на нескольких официальных мероприятиях, в том числе и пасхальных.

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Отсутствие мужа королевы Элизаветы II изначально не вызвало вопросов у представителей общественности, ведь еще в прошлом году герцог Эдинбургский отошел от публичной деятельности. Кстати, это решение первой поддержала именно королева.

Королева Елизавета II фото gettyimages.com