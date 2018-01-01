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Муж королевы Елизаветы II попал в больницу

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Переживать не стоит: у Герцога Эдинбургского плановая операция.
Муж королевы Елизаветы II попал в больницу
gettyimages.com

Герцог Эдинбургский оказался в больнице Короля Эдварда VIII. Госпитализация у венценосной особы плановая, ему будут делать операцию на бедре.

Как сообщают The Telegraph ссылаясь на заявление Букингемского дворца, Филипп Эдинбургский именно по этой причине не присутствовал на нескольких официальных мероприятиях, в том числе и пасхальных.

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Отсутствие мужа королевы Элизаветы II изначально не вызвало вопросов у представителей общественности, ведь еще в прошлом году герцог Эдинбургский отошел от публичной деятельности. Кстати, это решение первой поддержала именно королева.

 

Королева Елизавета II фото
Королева Елизавета II фото
gettyimages.com

 

Напомним также, что Анджелина Джоли и Брэд Питт урегулировали все споры, связанные с разводом. Подробности можно узнать по ссылке.
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Теги: Королева Елизавета II, королева Великобритании, герцог Эдинбургский, госпитализация, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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