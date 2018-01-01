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Премьера: телеканал «1+1» покажет турецкий сериал «Любовь Мерьем»

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Скоро на телеканале «1+1» состоится премьера нового турецкого сериала «Любовь Мерьем», который является римейком корейской драмы «Тайны любви».
Любовь Мерьем - новый сериал на 1+1 (фото и видео)
Любовь Мерьем - новый сериал на 1+1 (фото и видео)
пресс-служба 1+1

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По сюжету простая девушка Мерьем (Айча Айшин Туран) и перспективный прокурор Октай (Джемаль Токташ) собираются пожениться, но непредвиденные обстоятельства меняют планы молодых: Октай сбивает насмерть беременную женщину и скрывается с места преступления. В свою очередь, Мерьем берет на себя ответственность за аварию и садится в тюрьму, чтобы сохранить блестящую карьеру любимого. После освобождения наивную девушку преследует «клеймо» убийцы. Более того, за смерть жены и своего ребенка хочет отомстить муж погибшей Саваш.

 

Сериал Любовь Мерьем фото
Сериал Любовь Мерьем фото
пресс-служба 1+1

 

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Интересно, что популярная турецкая актриса и исполнительница главной роли Мерьем - Айча Айшин Туран - призналась, что благодаря своему экранному образу узнала, что значит для женщины принести себя в жертву. 

 

Кадр из Любовь Мерьем
Кадр из Любовь Мерьем
пресс-служба 1+1
Мерьем фото
Мерьем фото
пресс-служба 1+1

 

Актриса призналась одному из турецких изданий:

Иногда мне кажется, что если бы я осталась жить в своем родном городке Синоп, могла бы стать такой же простой и наивной девушкой Мерьем. Но я точно знаю, что не взяла бы на себя вину за такой страшный грех. Это очень глубокая и разносторонняя история, которая за одну ночь изменила не одну жизнь. Кстати, моя мама всегда говорит мне: «Ты не знаешь, что ждет тебя за дверью.

 

Любовь Мерьем кадр из сериала
Любовь Мерьем кадр из сериала
пресс-служба 1+1
Кадр из Любовь Мерьем
Кадр из Любовь Мерьем
пресс-служба 1+1

 

Главные роли исполнили Джемаль Токташ, Айча Айше Туран, Фуркан Андыч, Серенай Акташ, Ачелья Топалоглу, Тюрко Тюран.

 

Любовь Мерьем фото
Любовь Мерьем фото
пресс-служба 1+1
Сериал Любовь Мерьем фото
Сериал Любовь Мерьем фото
пресс-служба 1+1
Кадр из сериала Любовь Мерьем
Кадр из сериала Любовь Мерьем
пресс-служба 1+1

 

Посмотреть видео-анонс можно здесь:

Смотрите «Любовь Мерьем» скоро на телеканале «1+1».

Напомним также, что Владимир Дантес удивил детским снимком. Подробности и фото по ссылке.

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Теги: новый сериал, турецкий сериал, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "1+1"

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