Премьера: телеканал «1+1» покажет турецкий сериал «Любовь Мерьем»

Скоро на телеканале «1+1» состоится премьера нового турецкого сериала «Любовь Мерьем», который является римейком корейской драмы «Тайны любви».

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По сюжету простая девушка Мерьем (Айча Айшин Туран) и перспективный прокурор Октай (Джемаль Токташ) собираются пожениться, но непредвиденные обстоятельства меняют планы молодых: Октай сбивает насмерть беременную женщину и скрывается с места преступления. В свою очередь, Мерьем берет на себя ответственность за аварию и садится в тюрьму, чтобы сохранить блестящую карьеру любимого. После освобождения наивную девушку преследует «клеймо» убийцы. Более того, за смерть жены и своего ребенка хочет отомстить муж погибшей Саваш.

Сериал Любовь Мерьем фото пресс-служба 1+1

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Интересно, что популярная турецкая актриса и исполнительница главной роли Мерьем - Айча Айшин Туран - призналась, что благодаря своему экранному образу узнала, что значит для женщины принести себя в жертву.

Кадр из Любовь Мерьем пресс-служба 1+1

Мерьем фото пресс-служба 1+1

Актриса призналась одному из турецких изданий:

Иногда мне кажется, что если бы я осталась жить в своем родном городке Синоп, могла бы стать такой же простой и наивной девушкой Мерьем. Но я точно знаю, что не взяла бы на себя вину за такой страшный грех. Это очень глубокая и разносторонняя история, которая за одну ночь изменила не одну жизнь. Кстати, моя мама всегда говорит мне: «Ты не знаешь, что ждет тебя за дверью.

Любовь Мерьем кадр из сериала пресс-служба 1+1

Кадр из Любовь Мерьем пресс-служба 1+1

Главные роли исполнили Джемаль Токташ, Айча Айше Туран, Фуркан Андыч, Серенай Акташ, Ачелья Топалоглу, Тюрко Тюран.

Любовь Мерьем фото пресс-служба 1+1

Сериал Любовь Мерьем фото пресс-служба 1+1

Кадр из сериала Любовь Мерьем пресс-служба 1+1

Посмотреть видео-анонс можно здесь:

Смотрите «Любовь Мерьем» скоро на телеканале «1+1».

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